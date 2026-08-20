„Od pondělí 17. srpna do října bude tento úsek průjezdný kyvadlově kolem semaforů. Střídavý průjezd vozidel se stává standardem, protože zvyšuje bezpečí přítomných pracovníků a nevyžaduje objízdné trasy,“ uvedl regionální mluvčí Ředitelství silnici a dálnic Miroslav Mazal.
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Silnice je ve špatném stavu, na řadě míst má vysprávky, objevují se tam stále nové trhliny a mizí asfaltový tmel. „Vady diagnostikované nezávislým posudkem byly vyhodnoceny jako prvky ohrožující bezpečnost i plynulost provozu,“ dodal mluvčí.
Opravovaný úsek mezi Kajlovcem a odbočkou na Skřípov měří přibližně dva kilometry. Je vytížený s vysokým podílem nákladní dopravy. Řidiči tak musí počítat se zdržením.
Stavbaři tam do patnácticentimetrové hloubky odfrézují starý asfalt, poté vyčistí a vyspraví podloží a položí nový asfaltový koberec. Přímo na místě budou materiál recyklovat. Dosypou také krajnice, doplní svodidla a obnoví značení.
„O zhotovení usilovalo 10 subjektů, nejnižší nabídku za zhruba 37,3 milionu korun předložila vítězná firma Eurovia CZ,“ doplnil Mazal. Celá akce potrvá dva měsíce.