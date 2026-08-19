Opravená krnovská sokolovna se po tříleté rekonstrukci vrací sportovcům

Památkově chráněná sokolovna v Petrovické ulici v Krnově na Bruntálsku se po tříleté přestavbě vrátí sportovcům. Slavnostní otevření je naplánováno na pondělí 31. srpna. Sokolovna postavená v letech 1932 až 1933 podle projektu krnovského rodáka a vídeňského architekta Leopolda Bauera prošla rozsáhlou opravou za přibližně 90 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.
Součástí slavnostního programu bude debata se zástupci města, zhotovitele, městským architektem a dalšími odborníky, kteří se na rekonstrukci podíleli. Připravena je také panelová výstava o historii a současnosti sportovní haly a hudební program Písně stříbrného plátna.
Po slavnostním zahájení budou komentované prohlídky. "Veřejnost bude moci nahlédnout nejen do tělocvičen a šaten, ale také do skautské klubovny nebo podkroví. Připraveny jsou čtyři prohlídky, každá pro nejvýše 20 lidí," uvedla mluvčí. Dodala, že registrace na prohlídky bude možná přímo na místě v informačním stánku před vstupem do sokolovny.
V době slavnostního otevření budou v tělocvičnách, skautské klubovně a na atletickém stadionu fungovat běžné aktivity. Návštěvníci tak uvidí prostory při jejich skutečném využití.
Do velké tělocvičny se od září vrátí kluby, které v sokolovně působily před opravou, například oddíly sportovní gymnastiky, tenisu a volejbalu. Malá tělocvična bude určena individuálním sportům, jako jsou box, sebeobrana nebo stolní tenis. Nově se zapojí také organizace Gymnathlon s pohybovými programy pro děti.
"Klubovnu v patře budou opět užívat skauti, ale chtěli bychom tento prostor otevřít také dalším vzdělávacím a sportovním organizacím," uvedla za správce sokolovny Alžběta Nykodymová.
Rekonstrukce sokolovny se oproti původním plánům protáhla. Práce zkomplikovaly problémy se statikou a povodeň, která v září 2024 poškodila část již udělaných prací. Původně měly být opravy hotové loni, první odhady nákladů přesahovaly 51 milionů korun.
Cílem přestavby bylo zachovat historickou hodnotu objektu a současně ho přizpůsobit současným požadavkům na provoz sportoviště. Oprava zahrnovala mimo jiné zpevnění základů, sanaci statiky terasy, opravu fasády, výměnu oken a střešní krytiny i modernizaci vytápění, elektroinstalace, vzduchotechniky a zdravotně-technických rozvodů. Nové jsou také podlahy a hygienické zázemí.
Sokolovna je podle města cenná množstvím dochovaných původních prvků. Zachovaly se například dřevěné prosklené příčky, kovové boční schodiště, teracové podlahy a unikátní krov kombinující železobetonovou konstrukci s dřevěnými prvky. Součástí interiéru zůstalo také původní tělocvičné nářadí, například kruhy a šplhadla.
Stavba je charakteristická modernistickými prvky inspirovanými tvarem lodi. Motiv se promítá například do trubkových zábradlí, otevřených schodišť nebo malých oken v zaoblené zdi. Bauer, který se narodil v Krnově a studoval ve Vídni u Otto Wagnera, patří k významným architektům spojeným s městem.