Vzácný dravec byl nalezen zhruba půl kilometru od obydlené oblasti. A radost z jeho objevení nemají jen milovníci přírody.
„Orel křiklavý nepatří mezi druhy, které by člověk mohl v krajině běžně pozorovat. Naopak. Jde o dravce, který je v Česku chráněný a patří mezi kriticky ohrožené druhy,“ popsala mluvčí tamní radnice Jana Končítková.
„V našich zemích sice v dávné minulosti hnízdil, v průběhu devatenáctého a první poloviny dvacátého století však z většiny území vymizel. Každé jednotlivé pozorování má proto pro ornitology i ochránce přírody značnou hodnotu,“ popsal Rostislav Palán z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.
To, že se jedná o velmi vzácnou ptačí návštěvu, úředníkům potvrdil biolog, kterého radnice kontaktovala. „Ten má oprávnění přidat záznam do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,“ poznamenala mluvčí.
Možné hnízdění je s otazníkem
Pohyb mladého jedince ve Starém Bohumíně automaticky neznamená, že by se zde dravec usadil nebo dokonce hnízdil.
„Je nutné rozlišovat mezi jednorázovým pozorováním, opakovaným výskytem a skutečně doloženým hnízděním. I samotné krátké zastavení ale může být cenným údajem,“ podotkl Palán.
Dodal, že je velmi důležité opeřence nerušit a nepřibližovat se k němu. „Právě z toho důvodu nebudeme zveřejňovat přesnou lokalitu, kde byl zpozorován. Klid je pro něj naprosto zásadní. I dobře míněná snaha ptáka zahlédnout by mu mohla uškodit,“ poznamenal.
Přítomnost mladého jedince v blízkosti česko-polské hranice potvrzuje, že Bohumínsko má výjimečnou přírodní hodnotu. Část území spadá do ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší, která je součástí evropské soustavy Natura 2000.
Právě pestrá krajina kolem řeky Odry s loukami, mokřady, slepými rameny a břehovými porosty vytváří podmínky pro řadu vzácných druhů.
„Bohumín není jen průmyslovým městem a spojnicí dopravních tahů. Máme tady cenné přírodní lokality, které vyžadují citlivý přístup. Výskyt orla křiklavého je pro nás potvrzením, že ochrana přírody má obrovský význam. Při údržbě a rozvoji města vždy hledáme rovnováhu mezi potřebami lidí a zachováním podmínek pro faunu i flóru,“ konstatoval starosta města Lumír Macura (nestr.).
Kalous má pověst hodné sovy, ale v noci ruší
Orel křiklavý v Bohumíně sice patří k unikátním ornitologickým událostem, ale město nabízí i další ptačí příběhy. V samotném centru se zabydlela rodinka kalousů ušatých.
„Soví nájemníci si vybrali lukrativní adresu na stromě rostoucím v jednom z vnitrobloků jen kousek od hlavního náměstí,“ popsala mluvčí města.
Tito noční lovci jsou nerozšířenějším druhem sov v Česku a dokážou se velmi dobře přizpůsobit životu v blízkosti lidí. Přezdívá se jim hodné sovy.
„Nepatří však zrovna k nejtišším spolubydlícím, naopak rády porušují noční klid. Mláďata se po setmění ozývají pronikavým zvukem, takže o jejich přítomnosti ví celé okolí,“ uvedla.
„Slyšíme je každou noc, pískají velmi hlasitě. Naštěstí máme okna ložnice na druhou stranu,“ poznamenal k ušatým rezidentům jeden z obyvatel vnitrobloku Jiří Rozsypal.
Odborníci připomínají, že i tito dravci potřebují klid a neměli by být rušeni či plašeni.