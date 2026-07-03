Organizátoři Beats for Love rozšířili kamerový systém v areálu

Organizátoři festivalu taneční a elektronické hudby Beats for Love v Ostravě každoročně posilují bezpečnostní opatření. Letos rozšířili kamerový systém, na bezpečnost návštěvníků dohlížejí tři bezpečnostní agentury a přípravy tradičně koordinovali se státní i městskou policií i dalšími složkami integrovaného záchranného systému. ČTK to řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf. Festival, který patří mezi největší v Evropě, začal v Dolních Vítkovicích ve středu a potrvá do soboty.
Na bezpečnost festivalu dohlížejí také desítky policistů z ostravského městského ředitelství i krajských útvarů ve spolupráci s městskou policií a organizátory. V okolí areálu budou hlídkovat uniformovaní policisté, někteří vybavení dlouhými zbraněmi. Policie bude monitorovat příjezdové trasy, dohlížet na veřejný pořádek i dopravu. "Na přilehlé ulici Místecká bude po dobu festivalu kvůli bezpečnosti návštěvníků snížena nejvyšší povolená rychlost na 50 kilometrů za hodinu," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
Podle Rudolfa patří bezpečnost od počátku mezi nejvyšší priority pořadatelů. "Kamerový systém umožňuje rychle reagovat například v případě kolapsu návštěvníka nebo jiné mimořádné události," uvedl s tím, že organizátoři zároveň každoročně rozšiřují počet monitorovaných míst v areálu.
Festival má připravený také evakuační plán pro případ extrémního počasí nebo jiné krizové situace. Přípravy podle Rudolfa zahrnují pravidelné koordinační schůzky s policií, hasiči i zdravotnickou záchrannou službou. Společně řeší nejen bezpečnost v areálu, ale také dopravu a organizaci příjezdu i odjezdu návštěvníků.
Pořadatelé spolupracují se třemi bezpečnostními agenturami. Součástí opatření je rovněž kontrola návštěvníků při vstupu do areálu. Festival podle Rudolfa uplatňuje nulovou toleranci vůči drogám.
Rozsah bezpečnostních opatření odpovídá velikosti akce. Beats for Love letos během čtyř dnů nabídne program na 18 scénách, na kterých vystoupí více než 550 interpretů. Organizaci festivalu Rudolf přirovnal k provozu většího okresního města. "Během čtyř dnů vznikne na jednom místě dočasné město s desítkami tisíc lidí. Musíme zajistit bezpečnost, dopravu, gastronomii i bezproblémový chod celého areálu," uvedl.
Rudolf dodal, že bezpečnostní manažer festivalu se podílí také na přípravě bezpečnostního manuálu festivalové asociace FESTAS, který má organizátorům podobných akcí pomoci sjednotit postupy při řešení mimořádných situací.