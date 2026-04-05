Organizátoři letních táborů jsou v nejistotě, ceny pohonných hmot stále rostou

Pořadatelé dětských letních táborů v Moravskoslezském kraji se potýkají s výraznou nejistotou, kterou vyvolávají skokově rostoucí ceny pohonných hmot. Kvůli nestabilnímu trhu s palivy nedokážou dopravci nyní garantovat konečné kalkulace, což staví organizátory do složité situace. Vyčkávají a případný nárůst ceny by chtěli pokrýt například úsporami v programu či objednávkou úspornějších dopravních prostředků. Všichni ale věří, že se situace do léta uklidní. Vyplývá to ze zjištění ČTK.
"Dopravci nám nyní ani nechtějí dělat kalkulace. Musíme počkat jaká situace bude," uvedl ředitel Střediska volného času Juventus v Karviné Jan Firla. "Předpokládáme, že nárůst ceny za dopravu bude v řádu několik tisíc korun. Snad to pokryjeme z dotace, kterou máme. Pokud ne, budeme muset něco ušetřit na programu," dodal.
Středisko chystá letos stejně jako loni 12 pobytových táborů. Děti a jejich vedoucí vyrazí hlavně do Beskyd. Základny budou mít v Řece nebo v Prostřední Bečvě. Jeden tábor bude v areálu Myšinec v Budišovicích na Opavsku. "Ceny jsme museli upravit jen mírně. Pohybují se od 4000 do 6400 korun. Obsazenost je okolo 90 procent," řekl Firla. Některé pětidenní pobyty budou zaměřené na přírodu, další například na atletiku. Jejich cena vzrostla z 2000 na 2200 korun. Obsazeny jsou zatím ze 70 procent.
Také náčelník ostravského občanského sdružení Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota Roman Walek cítí s ohledem na vysoké ceny pohonných hmot nejistotu. "Do léta je ještě daleko, takže věříme, že se do té doby situace uklidní. Zatím jsme nepřistoupili ke změnám cen. Hlavně proto, že dopravci nyní vůbec nedokážou vyčíslit své ceny," uvedl.
Loni Dakota ceny táborů nezvyšovala. Letos vzrostly o deset procent. Týká se to jak pobytových, tak příměstských táborů. Tým pořádá tři pobytové tábory, z toho dva v Tatrách, patnáctidenní pobyt tam vyjde na 6900 korun. "Zájem je vyšší než loni a to o desítky procent. Hodně spokojených dětí se vrací. Připisujeme to i tomu, že jsme se více zaměřili na propagaci," uvedl náčelník. Dodal, že chystají i čtyři turnusy pětidenních příměstských táborů. Rodiče zaplatí za jedno dítě 2750 korun.
Také ředitel Domu dětí a mládeže v Bohumíně na Karvinsku Ondřej Veselý ČTK řekl, že zatím nemají potvrzenou objednávku dopravy. "Předpokládáme, že nějaké navýšení tam bude. Můžeme to vyřešit tím, že neobjednáme dva autobusy, ale jeden dvoupatrový," řekl.
Jeho tým pořádá čtyři pobytové a 15 příměstských táborů. Většina z nich už je naplněná. U pobytových, které stojí od 4500 do 6600 korun, zbývají poslední volná místa už jen u jednoho. Podobně jsou na tom i příměstské tábory. Ty rodiče vyjdou na 1900 až 3000 korun. "Některé nejpopulárnější bývají vyprodané za deset minut. Aktuálně mámě většinu plných nebo zbývají poslední jednotlivá místa," uvedl Veselý.