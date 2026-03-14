Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně

Martin Pjentak
  8:32aktualizováno  8:32
Dvakrát už mohla být orlice Tonička mrtvá. Poprvé, když přišla na svět jako mladší mládě z páru, protože u orlů skalních je zvykem, že starší sourozenec zabije mladšího. Podruhé, když ji před dvanácti lety někdo postřelil brokovnicí. Pokaždé přežila a navíc se jí úspěšně podařilo vyvést dvě mláďata. Nyní však její život skončil, a to po souboji s jinou samicí orla skalního.
Orlice Tonička zemřela po souboji s jinou samicí orla skalního, která ji chtěla vypudit z jejího teritoria. | foto: Záchranná stanice Bartošovice

Takto nalezli ochránci přírody tělo mrtvé orlice Toničky.
„Její životní příběh byl výjimečný, přes všechny problémy, které ji postihly, dokázala být produktivní a vyvedla dvě mláďata,“ uvedl vedoucí Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku Petr Orel. Ten je i jedním z iniciátorů projektu Návrat orla skalního do České republiky, díky němuž se orlice Tonička do Česka dostala.

Byla jedním z 26 mladších mláďat, která byla na Slovensku odebrána z hnízd, aby byla následně v rámci zmíněného projektu vypuštěna do volné přírody v Česku. „Tonička přišla na svět na přelomu dubna a května 2011 jako mladší mládě z páru, čímž byla odsouzena k zániku ještě na hnízdě. Tento osud je důsledkem vrozeného kainismu, kdy starší mládě zabije mladší, což je u karpatské populace orlů skalních téměř pravidlem,“ objasnil Petr Orel.

Nejprve několik měsíců strávila v Záchranné stanici v Bartošovicích a na podzim roku 2011 ji vypustili do volné přírody, a to ve Veřovických vrších, společně s další samicí Sárou a samcem Urbanem. Její pohyb pak ochránci přírody mohli sledovat pomocí vysílačky, kterou na sobě Tonička stejně jako všichni repatriovaní orli skalní nosila.

„Díky tomu jsme například zaznamenali událost z 8. ledna 2014, kdy Tonička urazila bezmála 250 kilometrů směrem na východ a po několika dnech se opět vrátila do svého domovského prostředí. Díky těmto datům jsme mohli mapovat její oblíbené lokality pro lov a nakonec i předpovědět, kde by mohla mít své stabilní teritorium,“ uvedl Orel.

Pachatele policisté nenašli

V březnu roku 2014 však Tonička téměř přišla o život. Polomrtvou samici našli ležet nedaleko Hukovic, místní části Bartošovic. Rentgenové vyšetření odhalilo, že měla v těle celkem jedenáct broků. „Život jí zřejmě zachránila vysílačka, kterou na sobě nesla, projektily by zřejmě jinak vážně poranily páteř,“ podotkl Orel.

I když policie po střelci, který chráněného dravce zasáhl, pátrala, kvůli nedostatečným důkazům se jej nepodařilo odhalit a případ byl odložen. „Okruh podezřelých byl přitom poměrně úzký,“ řekl Orel.

Rehabilitace Toničky trvala čtyři roky, nakonec se však v srpnu roku 2018 mohla vrátit do přírody. „Usadila se v oblasti Vítkovské vrchoviny, kde si našla partnera. V roce 2020 poprvé zahnízdila, nicméně snůška nebyla oplozená, protože samec, tehdy tříletý, ještě nedosáhl pohlavní dospělosti,“ informoval Orel.

Následující rok byl ale úspěšnější – v roce 2021 vyvedla Tonička své první mládě, samičku, kterou ochránci pojmenovali Tereza. „V roce 2022 vyvedla další samičku jménem Yveta. Bohužel hnízdění v dalších letech již nebyla úspěšná. Příčinu neúspěchů neznáme, avšak mohly být spojeny s následky vážného zranění z roku 2014,“ řekl Orel.

Letos však život Toničky skončil. Její mrtvé tělo našli ekologové v jejím teritoriu, které pravidelně monitorovali. „Utrpěla smrtelné zranění během souboje s jinou samicí orla skalního. Takové střety mezi orly skalními nejsou neobvyklé, což potvrzují i zkušenosti kolegů na Slovensku, pro nás se však jedná o bolestnou novou skutečnost. Mladé dospívající samice často vykazují agresivní chování a snaží se vytlačit starší samice z jejich teritoria,“ vysvětlil Orel s tím, že Tonička byla v době své smrti ve vynikající kondici. „Její váha dosahovala 5080 gramů, což svědčí o tom, že šlo o impozantního jedince.“

