Zabila oblíbenou orlici a přebrala jí teritorium i partnera. Dostala jméno Médea

Josef Gabzdyl
  16:22aktualizováno  16:22
Ochránci přírody z Bartošovic na Novojičínsku už vědí, kdo zabil oblíbenou orlici Toničku ze záchranného programu. Jejich podezření se potvrdilo, když objevili mohutnou orlici, které se usídlila v Toniččině bývalém teritoriu. Sokyně se také hned sblížila se samcem Karlem, bývalým partnerem Toničky. Současně dostala příhodné jméno.
Mohutná a mladá orlice Médea, které zabila sokyni Toničku a přebrala její teritorium i partnera Karla. (11. března 2026) | foto: Záchranná stanice a Dům Přírody Bartošovice

Čtrnáctiletou Toničku našli letos pracovníci Záchranné stanice v Bartošovicích mrtvou v jejím teritoriu v oblasti Vítkovské vrchoviny. Podle typu smrtelných zranění usoudili, že se stala obětí jiné agresivnější a nepochybně mladší samice, která ji z oblasti chtěla vystrnadit. Bylo to s podivem, protože Tonička měla velmi dobrou kondici a vážila úctyhodných zhruba pět kilogramů.

Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně

Ekologové se však už nediví, protože pachatelku objevili. „Jde o mohutnou, dospělou samici ve věku čtyři až pět let,“ konstatoval vedoucí bartošovické stanice Petr Orel. Rozhodně není z tamního unikátního programu návratu orla skalního do tuzemské přírody, protože orlice nemá nejen vysílačku, ale ani ochranný kroužek.

„Její původ tak zatím zůstává neznámý,“ podotkl Petr Orel. Nejspíše v rámci karpatské populace orla skalního přiletěla z Polska nebo ještě pravděpodobněji ze Slovenska, kde je orlí populace poměrně početná.

Ochránci přírody už dali orlici jméno Médea. „Jméno odkazuje na jednu z nejmocnějších kouzelnic a tragických postav řecké mytologie, dceru kolchidského krále Aiéta,“ poukázal ekolog na důvod pojmenování.

Navzdory smutku z úmrtí oblíbené orlice, které přežila i postřelení z brokovnice, se ochránci přírody těší i ze současného počínání mladé orlice.

Sblížila se totiž se samcem Karlem, který předtím žil právě s Toničkou. A v posledních letech se marně snažili o potomka. „Zdá se, že mladá Médea s tímto samcem tvoří harmonický pár a není vyloučeno, že by mohli ještě v letošní sezoně úspěšně zahnízdit,“ vysvětlil Petr Orel.

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Student vyhrožoval spolužačce. Pražská škola provedla evakuaci, zasáhla policie

Mezinárodní konzervatoř Praha v Olšanské ulici na pražském Žižkově.

Policie ve středu odpoledne zasahovala v budově Mezinárodní konzervatoře na pražském Žižkově. Student tam údajně vyhrožoval útokem. Škola poslala všechny studující domů bez udání důvodu, sdělila...

„V tom bych tedy závodit nechtěl.“ Pavel vyzkoušel speciál ve Škoda Muzeu

Během oficiální návštěvy Středočeského kraje navštívil prezident Petr Pavel...

Prezident Petr Pavel ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. Odpoledne navštívil mladoboleslavskou automobilku Škoda. Tam zavítal do výroby v hale M13, kde se na jedné společné...

18. března 2026  6:32,  aktualizováno  18:23

Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě nabídnou 20 představení

ilustrační snímek

Divadelní festival Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě nabídne od 20. července do 10. srpna divákům dvacet představení. Všechny se budou konat pod širým...

18. března 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

Rozpačitý start opravené Slavie. Je zkolaudovaná, ale kolem dál stojí plot

Budějovická Slavie je zkolaudovaná, ale na straně k Lidické třídě je plechové...

Známý kulturní dům v Českých Budějovicích je po rozsáhlé přestavbě za 900 milionů korun zkolaudovaný. Působí tam první skupiny, provoz zahájí v červnu slavnostní koncert. Naplno se ale využití...

18. března 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Senátu v obvodu Hradec Králové bude kandidovat Zuzana Ceralová Petrofová

ilustrační snímek

Do Senátu v obvodu Hradec Králové bude v podzimních volbách kandidovat jednatelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová. O senátorský mandát se bude...

18. března 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Litoměřice dostaly 39 návrhů na využití prostoru po odstranění sochy v sadech

ilustrační snímek

V architektonicko-výtvarné soutěži na řešení vstupu do Jiráskových sadů v Litoměřicích se sešlo 39 návrhů. Lhůta pro jejich podávání skončila dnes v poledne....

18. března 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

Šemík pářící se s klisnou zmizel z pražské střechy. Kontroverzní sochu čeká aukce

Jeřáb sundal ze střechy domu v Podolí kovovou sochu Šemíka. (17. března 2026)

Socha pářícího se koně Šemíka s klisnou, která v posledních měsících budila pozornost na střeše domu v pražském Podolí, z místa zmizela. V úterý ji dělníci a sochař Jakub Flejšar pomocí jeřábu...

18. března 2026  17:42

V brněnském Novém Lískovci vyroste kaple, čeká na stavební povolení

ilustrační snímek

Stavba kaple sv. Ludmily v brněnském Novém Lískovci čeká na stavební povolení. Po několika letech by se tak městská část mohla dočkat sakrální stavby, která...

18. března 2026,  aktualizováno 

Sdílená kola budou v Liberci od dubna, město za ně zaplatí skoro tři miliony

ilustrační snímek

Sdílená kola bude v Liberci i letos provozovat firma nextbike, vyhrála zakázku města. Radnice jí za zajištění této služby zaplatí skoro tři miliony korun, což...

18. března 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

Měřicí radar v Hejnické ulici v Liberci by měl být do začátku prázdnin

ilustrační snímek

V Liberci by do začátku letních prázdnin mělo přibýt druhé místo, kde bude město díky stacionárním radarům vybírat pokuty za rychlou jízdu. Represivní zařízení...

18. března 2026  15:56,  aktualizováno  16:33

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Opavské stavební učiliště bude mít nové dílny za více než 100 milionů

ilustrační snímek

Střední odborné učiliště stavební v Opavě by do konce roku 2028 mělo mít nové dílny a učebny pro praktické vyučování. Náklady na jejich vybudování budou více...

18. března 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Uničov hostí festival Mladá kamera, soutěžit bude 43 snímků od tvůrců do 30 let

ilustrační snímek

Do Uničova na Olomoucku zamíří tento týden mladí filmaři z celé České republiky i zahraničí, koná se zde tradiční přehlídka Mladá kamera. Hlavní součástí...

18. března 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

