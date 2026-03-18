Zabila oblíbenou orlici a přebrala jí teritorium i partnera. Dostala jméno Médea

Čtrnáctiletou Toničku našli letos pracovníci Záchranné stanice v Bartošovicích mrtvou v jejím teritoriu v oblasti Vítkovské vrchoviny. Podle typu smrtelných zranění usoudili, že se stala obětí jiné agresivnější a nepochybně mladší samice, která ji z oblasti chtěla vystrnadit. Bylo to s podivem, protože Tonička měla velmi dobrou kondici a vážila úctyhodných zhruba pět kilogramů.
Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně
Ekologové se však už nediví, protože pachatelku objevili. „Jde o mohutnou, dospělou samici ve věku čtyři až pět let,“ konstatoval vedoucí bartošovické stanice Petr Orel. Rozhodně není z tamního unikátního programu návratu orla skalního do tuzemské přírody, protože orlice nemá nejen vysílačku, ale ani ochranný kroužek.
„Její původ tak zatím zůstává neznámý,“ podotkl Petr Orel. Nejspíše v rámci karpatské populace orla skalního přiletěla z Polska nebo ještě pravděpodobněji ze Slovenska, kde je orlí populace poměrně početná.
Ochránci přírody už dali orlici jméno Médea. „Jméno odkazuje na jednu z nejmocnějších kouzelnic a tragických postav řecké mytologie, dceru kolchidského krále Aiéta,“ poukázal ekolog na důvod pojmenování.
Navzdory smutku z úmrtí oblíbené orlice, které přežila i postřelení z brokovnice, se ochránci přírody těší i ze současného počínání mladé orlice.
Sblížila se totiž se samcem Karlem, který předtím žil právě s Toničkou. A v posledních letech se marně snažili o potomka. „Zdá se, že mladá Médea s tímto samcem tvoří harmonický pár a není vyloučeno, že by mohli ještě v letošní sezoně úspěšně zahnízdit,“ vysvětlil Petr Orel.