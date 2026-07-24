Orlová odkoupí za 46,7 milionu korun pozemky pro výstavbu rodinných domů

Orlová na Karvinsku odkoupí od společnosti Asental Land přes 29 hektarů pozemků v lokalitě ulic Sadová a Rajčula v části Poruba. Zaplatí za ně 46,7 milionu korun. Území chce využít mimo jiné k výstavbě rodinných domů a propojení lesoparku se zámeckým parkem. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Andrea Vargová.
"Jedná se o jedinečný soubor pozemků ve strategickém údolí Zimovůdky. Část pozemků o rozloze 68.000 metrů čtverečních je určena pro výstavbu rodinných domů, občanské vybavení a další služby. Zbytek tvoří zeleň, veřejná prostranství a plochy pro přestavbu. Lokalita se nachází v klidné části města a má velký potenciál růstu," řekla Vargová.
V blízkosti pozemků jsou obchody i školy a mají napojení na hlavní komunikaci ve Slezské ulici. Město je odkoupí za cenu zhruba o pět milionů nižší, než byl znalecký posudek. Nákup, který už schválili zastupitelé, město uhradí ze strategické rezervy.
"Teď se budeme soustředit především na zajištění potřebné infrastruktury a rozparcelování pozemků, které pak nabídneme občanům formou licitací. Moc bychom si přáli, aby sem mladí lidé přišli a postavili si tady dům. Kromě toho jsou tyto pozemky důležité také pro plánované propojení lesoparku a zámeckého parku, které už se projektuje,“ uvedla starostka Lenka Brzyszkowská (ANO).
Zhruba třetinou pozemků vede vysoké napětí, a sítě tak bude nutné přeložit. Město proto bude jednat se společností ČEZ, protože chce i tyto pozemky využít k bydlení. "Do té doby není účelem nákupu pozemků, přes které vede síť vysokého napětí, okamžitá výstavba, ale hlavně vytvoření rezervy pro budoucí rozvoj bydlení v Orlové a získání kontroly nad územím, které je podle územního plánu určeno k zástavbě," doplnila Vargová.
Orlová podle místostarosty Romana Galii (SOCDEM) nevlastní téměř žádné pozemky, což komplikuje výstavbu. "Jedinou cestou je odkupovat pozemky. Mám za to, že taková nabídka by se už neopakovala. Asental Land nikdy předtím takový soubor pozemků nenabízel," řekl Galia.