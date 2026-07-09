Orlová otevřela dočasné parkoviště, má ulevit nejlidnatějšímu sídlišti

Obyvatelé Orlové na Karvinsku mohou ode dneška využívat k parkování dočasnou odstavnou plochu v ulici F. S. Tůmy. Má pomoci vyřešit složitou situaci s parkováním na nejlidnatějším sídlišti ve městě, která nastala kvůli opravě tamního parkovacího domu. Novinářům to sdělila mluvčí radnice Andrea Vargová.
Na dočasném parkovišti je 66 kolmých parkovacích míst. "Nejedná se o standardní parkoviště, ale o dočasnou odstavnou plochu. Tomu odpovídá i použitá technologie," uvedla Vargová. Povrch z asfaltového recyklátu umožňuje přirozené vsakování dešťové vody bez nutnosti budování kanalizace.
Právě kvůli použitému materiálu musí řidiči počítat s tím, že používáním odstavné plochy i vlivem počasí mohou na povrchu vznikat například drobné nerovnosti. Vybudovat klasické parkoviště by v místě bylo složité kvůli velkému množství inženýrských sítí.
"Právě kvůli husté síti podzemních vedení nebylo možné přistoupit k výstavbě klasického parkoviště, která by vyžadovala hluboké výkopy a nákladné přeložky. Dočasná odstavná plocha s minimálním zásahem do terénu tak byla jedinou možnou cestou k co nejrychlejšímu vytvoření parkovacích míst," řekla starostka Lenka Brzyszkowská (ANO). Město se muselo vypořádat i s komplikovanou majetkoprávní přípravou, protože pozemky vlastnilo několik majitelů.
"Věříme, že tato dočasná odstavná plocha významně přispěje ke zvýšení komfortu obyvatel této lokality po dobu rekonstrukce parkovacího domu a zlepší i bezpečnost dopravy v tomto úseku," doplnila Brzyszkowská.
Kromě dočasné parkovací plochy mohou řidiči využívat také 70 podélných parkovacích míst v ulici Na Olmovci, která město vytvořilo ještě před rekonstrukcí. Oprava parkovacího domu se zkomplikovala, když se město s původním zhotovitelem neshodlo na dalším technologickém postupu a dohodlo se na ukončení spolupráce. Nyní připravuje řízení na výběr nové stavební firmy. Opětovné zahájení prací město předpokládá na začátku příštího roku.