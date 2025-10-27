Vozidlo stálo na parkovišti u ulic Polní a U kapličky v Orlové–Lutyni, poblíž gymnázia a obchodní akademie.
„Pro podezření z násilné smrti přinejmenším jednoho z nich si věc převzali krajští kriminalisté. V průběhu večera začali policisté zjišťovat informace, v prověřování pokračují i v pondělí,“ sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Připojila, že k šokovaným příbuzným museli kvůli psychologické pomoci a péči policisté přivolat policejní interventy i zdravotníky. „Jedná se o tragický případ,“ konstatovala mluvčí Štětínská.
Zbraň bez povolení
Podle dosud zjištěných informací jde o vztahový násilný čin, při kterém bývalý partner nejprve zastřelil ženu a poté spáchal sebevraždu. Podle informací iDNES.cz tak muž neunesl nedávný rozchod.
„Oba byli středního věku. Muž nebyl držitelem zbrojního průkazu,“ poznamenala policejní mluvčí. Dle zjištění iDNES.cz měli oba okolo padesáti let.
Kriminalisté případ řeší jako vraždu a nedovolené ozbrojování. „Jedná se o citlivý případ, bližší informace nebudeme vzhledem k příbuzným a stavu prověřování poskytovat,“ zakončila Soňa Štětínská.
