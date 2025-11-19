„Šetření tohoto případu není běžným rámcem podání, ale přesahuje podle mého názoru do více oblastí ochrany práv jedinců,“ uvedla Jitka Seitlová, která v letech 2007 až 2014 byla zástupkyní ombudsmana. Podle ní není vyloučeno, že mohly být porušeny stavební předpisy a ochrana práv dětí.
Senátorka podnět vypracovala zejména na základě zprávy ostravské fakulty sociálních studií a otevřeného dopisu prezidentu Petru Pavlovi, které upozornily na vážné důsledky vystěhovávání obyvatel osady. Prezident úsilí zachránit Bedřišku podpořil.
|
Poslední uvolněný domek v Bedřišce zatím stále stojí, prioritu má úklid
Demolici nařídila radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky kvůli tomu, že o domy v osadě už kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle radnice jsou tamní finské domky za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké.
Obvod proto chce, aby se nájemníci postupně vystěhovali. Radnice minulý týden stihla zbourat čtyři z pěti prázdných domů, pátý obsadili odpůrci demolice.
Obyvatelé Bedřišky kritizovali radnici za to, že je o zahájení demolice nikdo neinformoval. Přívrženci zachování Bedřišky poukazují na to, že osada je příkladem ojedinělé komunitní práce.
Podle místních objekty nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí. Radnice si chce území nechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města a odcházejícím nabízí náhradní bydlení.