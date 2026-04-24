Zachování Bedřišky posoudí analýza, místní berou osud osady do vlastních rukou

Autor: asi
  10:52aktualizováno  10:52
Budoucnost ostravské osady Bedřiška nyní závisí na číslech. Magistrát totiž počítá náklady na tři možné scénáře – od kompletní revitalizace a nové výstavby až po úplný zánik lokality. Zatímco úředníci slibují objektivní analýzu, místní obyvatelé jsou skeptičtí. Sami se zapojují do záchrany domovů a zakládají sociální družstvo, které by mohlo rekonstrukci domků financovat.
Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny demolicí finských domků. (8. prosince 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kolik by stál zásadní rozvoj i úplný zánik ostravské osady Bedřiška, což prosazuje mariánskohorská obvodní radnice, to zjišťují pracovníci odboru strategického rozvoje magistrátu města.

„Provádíme kalkulace tří scénářů, které vyplynuly z nedávné plánovací dílny o budoucnosti Bedřišky,“ potvrdil šéf odboru Jiří Hudec.

Společné jednání politiků, právníků, architektů, dalších odborníků i obyvatel ohrožené komunity, která bojuje za zachování, zorganizoval spolek Fiducia pod vedením Ilony Rozehnalové.

Zastupitelé města pak odhlasovali, že závěry dílny budou brát na vědomí. Rozehnalová zdůraznila, že pro rozhodování o Bedřišce chybí zásadní informace, jako je vyčíslení nákladů na opravy infrastruktury, která je podle zástupců obvodu i města ve velmi špatném stavu.

Boření Bedřišky je pozastaveno, o osadě se rozhodne až po komunálních volbách

„Propočítáváme variantu zásadní revitalizace a rozvoje Bedřišky spojenou s novou výstavbou, zachování současného stavu s nutnými opravami infrastruktury i útlum a demolici dalších domů,“ shrnul Hudec na besedě na téma budoucnosti Bedřišky v galerii Fiducia.

K některým věcem úředníci podle něj teprve shánějí data. „Snažíme se vytvořit objektivní analýzu,“ zdůraznil Hudec.

Mají výhrady

Mluvčí obyvatel osady Eva Lehotská je k tomu skeptická. „Úředníci neznají aktuální stav těch domů. Pokud by to chtěli opravdu objektivně posoudit, museli by spolupracovat s odborníky. Obávám se, že půjde opět o materiál diskutabilní, plný polopravd a manipulací,“ řekla Lehotská.

Připomenula dřívější text vzešlý z oddělení strategického rozvoje s názvem Bedřiška dnes a zítra, který tvrdí, že opravy domů by byly neefektivní. Bedřišané a další podporovatelé komunity k němu mají řadu výhrad.

Po loňských demolicích pěti domků, které vyvolaly nebývalou vlnu podpory obyvatel lokality, rozhodli zastupitelé Mariánských Hor, že do podzimních voleb další bourání pozastaví. Mezitím také vyšlo najevo, že listopadové demolice byly kvůli vadám nezákonné.

Sociální družstvo

Obyvatelé se zároveň připravují na možnost, že nová politická garnitura bude ke specifické komunitě vstřícnější a dovolí obyvatelům tamních nájemních bytů, aby si domky dlouhodobě pronajali nebo koupili a mohli si je opravit.

„Vzniká neziskové sociální družstvo. Do obchodního rejstříku se bude zapisovat pod názvem Bedřiška lidem 30. dubna,“ oznámila Lehotská.

Existence družstva podle ní umožní oficiálně jednat třeba o úvěru. „Už teď jsme v kontaktu s rozvojovou bankou, ministerstvem pro místní rozvoj, nadacemi i odborníky na rekonstrukce dřevostaveb,“ doplnila.

Dodala, že zatím asi osmdesát pět procent stávajících obyvatel by chtělo do družstva vstoupit.

„Máme to promyšlené. Jde nám především o zachování dostupného bydlení pro mladé rodiny, samoživitelky, lidi bez domova. Chtěli bychom zřídit také sociální fond, který by sloužil pro překonávání různých krizových situací,“ vysvětlovala Lehotská.

14. listopadu 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

