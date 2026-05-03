Oscarový režisér Talankin dorazí na festival v Českém Těšíně s nalezenou soškou

Ruský režisér Pavel Talankin dnes dorazí do Českého Těšína na Karvinsku na Mezinárodní filmový festival Kino na hranici. Přijede i s oscarovou soškou, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi popisující ideologickou indoktrinaci ruských školáků. ČTK to dnes řekla mluvčí festivalu Alexandra Vysloužilová. Filmové ocenění se ztratilo při jeho cestě z USA do Německa. Pracovníci německé aerolinky Lufthansa je později našli.
"Účast oscarového režiséra Pavla Talankina na 28. ročníku festivalu Kino na hranici byla kvůli nečekaným cestovním komplikacím ohrožena. Režisér měl původně dorazit už v pátek, jeho cesta se však zkomplikovala natolik, že jsme museli jeho přítomnost odložit. Dokonce mu letecká společnost Lufthansa ztratila oscarovou sošku," řekla.
Dodala, že situace má jak pro festival i samotného režiséra šťastný konec. "Oscar byl nalezen a Pavel Talankin je aktuálně na cestě do Českého Těšína. Dnes odpoledne se osobně zúčastní plánované diskuse v rámci festivalového programu," uvedla.
Při středeční kontrole na newyorském letišti pracovníci Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) z bezpečnostních důvodů Talankinovi nepovolili mít sošku u sebe během letu. Zdůvodnili to tím, že Oscar by mohl být použit jako zbraň. Protože Talankin neměl mimokabinové zavazadlo, do kterého by mohl sošku uložit, byl nucen Oscara odbavit samostatně. BBC zhlédla video, na kterém zaměstnanci Lufthansy sošku balí do bublinkové fólie a ukládají do krabice. Soška, jak BBC uvedla, měří na výšku 34 centimetrů, váží 3,9 kilogramu a její výroba stojí až 1000 dolarů (21.000 Kč).
Talankin se v New Yorku zúčastnil promítání snímku a debaty se studenty. Jeho oscarový dokument, na němž se podíleli i čeští koproducenti, sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině.
Talankin pracoval jako učitel v desetitisícovém ruském městě Karabaš na základní škole. Se začátkem války na Ukrajině byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu obsahujícího speciální lekce a organizování propagandistických akcí. Vše dokumentoval kamerou a materiál odesílal ministerstvu školství. Frustrovaný učitel se rozhodl kameru nevypínat a dokumentovat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni. Ve stejnou dobu se seznámil s Američanem Davidem Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat ze země.
Snímek letos dostal vedle amerického Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film britskou cenu BAFTA za nejlepší celovečerní dokument. Česká televize se ho chystá vysílat 5. května od 21:00 na programu ČT2.
Film vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK. Český koproducent se podílel na zvukové a obrazové postprodukci snímku a stal se klíčovým partnerem pro zajištění bezpečnosti protagonisty filmu.