Oscarový režisér Talankin přiveze do Těšína svůj dokument o ruské propagandě

Mezinárodní filmový festival Kino na hranici, který se koncem dubna a počátkem května uskuteční v Českém Těšíně na Karvinsku a sousedním polském Těšíně, přivítá jako hosta ruského režiséra a kameramana Pavla Talankina. Čerstvý držitel Oscara uvede projekci svého dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi a přiveze s sebou i oscarovou sošku. ČTK to dnes za pořadatele řekla Alexandra Vysloužilová.
"Česko?dánský snímek Pan Nikdo proti Putinovi nedávno ovládl 98. ročník udílení cen americké Akademie, kde získal Oscara za nejlepší celovečerní dokument. Jde o první dokument s českou účastí, který toto ocenění získal. Film má na kontě také cenu BAFTA a premiéru na festivalu Sundance," uvedla.
Dokument nabízí pohled do prostředí ruského školství v průmyslovém městě Karabaš, kde Talankin působil jako učitel a školní kameraman. Více než dva roky skrytě zaznamenával proměnu vzdělávacího systému pod vlivem státní propagandy po ruské invazi na Ukrajinu. Film zachycuje situace, kdy jsou školy nuceny pořádat pravidelné vlastenecké akce, organizovat setkání s příslušníky Wagnerovy skupiny nebo přizpůsobovat výuku oficiální ideologii. "Vedle toho přináší i absurdní momenty ze školního prostředí, které ilustrují míru chaosu a tlaku na pedagogy," dodala. V létě 2024 Talankin zjistil, že je sledován policií, z Ruska tajně uprchl a následně získal azyl v Evropě.
Festival se na několika místech na obou stranách státní hranice bude konat od 29. dubna do 3. května. Kromě desítek současných snímků nabídne i retrospektivu věnovanou herečce Ivě Janžurové, která v květnu oslaví 85. narozeniny. Pořadatelé promítnou šest snímků, ve kterých si zahrála. Půjde například o válečné drama Karla Kachyni Kočár do Vídně z roku 1966 či snímek Výlet z roku 2004.