Z klasických sálů i do netradičních prostor. Ostrava ožije novou operou

Autor: asi
  6:52aktualizováno  6:52
Sedm světových premiér současných skladatelů nabídne v závěru června osmý ročník bienále NODO (New Opera Days Ostrava). Mezinárodní festival, který pořádá Národní divadlo moravskoslezské spolu s Ostravským centrem nové hudby, letos operu vyvede z klasických sálů i do netradičních prostor Komenského sadů nebo bývalého hotelu Palace.

Ostrava nabídne v pěti dnech (od 23. do 27. června 2026) sedm operních premiér – hudební divadlo současných tvůrců. Osmé bienále NODO / New Opera Days Ostrava se odehraje v klasických divadelních budovách i mimo ně. Festival, který společně pořádá Národní divadlo moravskoslezské a Ostravské centrum nové hudby, poukazuje na operu jako na živý proces a otevřený žánr. | foto: Ostravské centrum nové hudby

Program osmého bienále New Opera Days Ostrava slibuje spojení etablovaných světových hvězd s nastupující generací umělců a představí díla inspirovaná sci-fi tématikou i osobními lidskými osudy.

„Program propojí etablované osobnosti mezinárodní scény s nastupující generací a představí jejich osobitý pohled na operu jako na živý proces a otevřený žánr,“ shrnula Kristýna Konczyna z Ostravského centra nové hudby.

Pětidenní program se odehraje v divadlech Antonína Dvořáka a Jiřího Myrona i na jiných místech. Pro sci-fi operu Bílá smrt slovenského skladatele Miroslava Tótha vybrali organizátoři Komenského sady.

Šest světových premiér. Ostravské bienále New Opera Days láká milovníky opery

„Představení bude na vstupní louce do parku a v blízké tenisové a badmintonové hale,“ řekla Konczyna. V zatím vybydleném prostoru bývalého hotelu Palace, který čeká rekonstrukce, se uskuteční další dvě premiéry – Nová nauka o harmonii Milana Guštara a haiku opera V očích vážky Jakuba Rataje.

Velkou událostí festivalu bude podle organizátorů opera Klaun(i) od Anny Sokolovič, která už měla úspěšnou světovou premiéru v kanadském Montrealu.

Všechna představení vzniknou až na místě za účasti skladatelů. Například Angličan Richard Ayres uvede svou novou jednoaktovou operu s názvem No. 61 inspirovanou zkušenostmi s postupující demencí svého otce.

Hlavním účinkujícím bude mezinárodní soubor založený skladatelem a dirigentem Petrem Kotíkem Ostravská banda, se kterým vystoupí řada špičkových sólistů.

Zpívat bude také pěvecký sbor Canticum Ostrava pod vedením Juruje Galatenka, vystoupí tanečníci z ostravského baletního souboru.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Jarní trh před Poliklinikou Prosek.

vydáno 28. dubna 2026  7:17

Dvorecký most má pro chodce problém, neboť se upustilo od rozdělení části pro pěší a cyklisty. Nyní chodec neví, jestli ho cyklista jedoucí za ním, předjede zleva či zprava + kontrolovat ty zepředu.

vydáno 28. dubna 2026  7:16

Letiště Václava Havla Praha

Letiště Václava Havla Praha

Historický automobil na Letišti Václava Havla Praha.

vydáno 28. dubna 2026  7:16

Zbudovala bezvadnou cyklostezku, má ale platit miliony na pokutě. Zničí nás, tvrdí firma

Cyklistická Labská stezka na levém břehu řeky označená jako 2A vede kolem...

Až k soudu může doputovat spor mezi Ústeckým krajem a společností Stavby Cikánek z Terezína, která stavěla část cyklotrasy Labská stezka. Kraj požaduje po firmě zaplacení několikamilionové pokuty...

28. dubna 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Zapomeňte na drahé fitness. Nejlepší cestu ke zdraví i psychické pohodě máte pod nohama

Pěšinka, po které se chodí bez bot, imituje chůzi přírodou.

Jednoduchý pohyb bez složitého vybavení, který má překvapivě široký dopad na tělo i mysl. Praktický průvodce vysvětluje, jak z každodenní aktivity vytěžit maximum a proměnit ji v účinný nástroj pro...

28. dubna 2026  6:31

Se zmrzlými meruňkami dochází trpělivost. Ovocnáři zkoušejí pěstovat olivy či fíky

Klima na jižní Moravě se stále posouvá k subtropům. V Přibicích proto sázejí...

Jako posledních několik let, i letos ovocnáři na řadě míst pocítili následky jarních mrazů, které v kombinaci s oteplováním a tím pádem i brzkým nástupem jara spálily mnoho květů. Zatímco řada z...

28. dubna 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Na Olomoucku zbrojí na boj s komáry, koupí další dron i vybavení pro vrtulník

Projekt Mosprema katedry geoinformatiky Univerzity Palackého Olomouc pomocí...

Drony se už v boji proti přemnožení komárů v Olomouckém kraji, především v lokalitách na Olomoucku, dobře osvědčily, teď obce nově ve spolupráci s odborníky z olomoucké Univerzity Palackého chtějí...

28. dubna 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Soud v Brně vyhlásí rozhodnutí v případu úmrtí muže přejetého u garáží

ilustrační snímek

Městský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu předloňského úmrtí muže, který ležel opilý ve vjezdu do podzemní garáže, kde ho přejelo auto. Obžaloba...

28. dubna 2026,  aktualizováno 

Soud v Brně by měl vyhlásit rozhodnutí v kauze pokusu o zapálení synagogy

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně by dnes měl vyhlásit rozhodnutí v kauze pokusu o zapálení synagogy z ledna 2024. Státní zástupkyně Petra Lastovecká už dříve řekla, že...

28. dubna 2026,  aktualizováno 

Zastupitel blokuje stavbu inovačního centra v Pardubicích, hrozí ztráta dotace

ilustrační snímek

Pardubickému kraji hrozí ztráta evropské dotace zhruba 150 milionů korun na vybudování Pardubického výzkumného inovačního centra (PARvic). Projekt získal...

27. dubna 2026  21:41,  aktualizováno  21:41

Budování nové tramvajové trati do Malešic

vydáno 27. dubna 2026  21:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.