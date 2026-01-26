Oplocení i půl roku poté, co mělo padnout, stále stojí. Zánik obory a přeměna více než čtyřsethektarové plochy zpět na volnou krajinu se nekoná. Teď v lednu naopak začala platit smlouva, jíž Lesy ČR oboru na deset let pronajaly.
„Původně měla z rušené obory vzniknout nová volná honitba, a to za předpokladu využití nových ustanovení z chystané novely zákona o myslivosti. K novelizaci zákona však nedošlo,“ zdůvodnila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
Novela počítala se snížením minimální výměry honitby. „Aktuální minimální výměra neoplocené volné honitby je 500 hektarů, obora Víno ale takovou plochu nemá. Podle novely zákona měla být snížena na 250 hektarů,“ sdělila Jouklová.
Plocha obory Víno, jež leží mezi Městem Albrechticemi, Slezskými Rudolticemi, Třemešnou a Liptaní, čítá 438 hektarů. Přes padesát let sloužila ke zlepšování genofondu divočáků a daňků.
Státní podnik ji spravoval ve vlastní režii a i dál tam chtěl hospodařit, v režimu volné honitby by ale snížil své náklady.
„Novela přijata nebyla, takže jsme oboru zachovali, ale pronajali jsme ji,“ řekla Jouklová. Ve výběrovém řízení uspěla firma Hunting Duo s.r.o. Smlouva platí od 7. ledna na dalších deset let.
„Další vývoj teď nelze predikovat,“ uzavřela mluvčí Lesů ČR s tím, že v pronajaté oboře se nadále chová daňčí a černá zvěř.
Místo zapovězené veřejnosti už padesát let
Zánik obory se plánoval na polovinu loňského roku. Myslivci tam už dokonce loni začali lovit kance a daňky, aby vyrovnali stavy tamní zvěře vzhledem k okolním lesům.
Pro místní byla zpráva o zpřístupnění oblasti velkou událostí. Do v současnosti nepřístupných míst se totiž nedostali přes padesát let.
„Byla by to příležitost, kam chodit na houby, jsou tam také rybníky. Vesnička Víno je krásná a nemají přístup do blízkých lesů. Ty dráty bych jednoznačně prolomil,“ uvedl lékař Marek Šťastný.
Kvůli oboře zůstávají zhruba uprostřed oplocené krajiny zapovězeným cílem také zbytky slovanského hradiště z období 8. a 9. století. Systém valů a příkopů na vrcholku kopce Hradiště nemají možnost prozkoumat ani historikové.
„V oblasti probíhaly také těžké osvobozovací boje. Někteří nadšenci, kteří hledají pozůstatky válečných bojů, o této možnosti taky začali mluvit,“ nastínil Vojtěch Svoboda, který do oblasti jezdí na chalupu.
Dodal, že o tom, že rušení obory padlo, lidé v okolí nevědí. „Na oplocení dlouho zůstávala informace, že obora je uzavřená kvůli nebezpečí slintavky a kulhavky, vypadalo to, že otevření obory se posunulo kvůli tomu.“
O tom, že má obora nájemce a bude dál přístupná jen myslivcům, zatím podrobnosti neznají ani okolní obce. „Obora otevřená není a o důvodu nemám oficiální informace. Proslýchá se, že byla pronajata, ale nevím,“ uvedl Mojmír Pargač, starosta Slezských Rudoltic, v jejichž katastru se obora nachází.
Dodal, že volná krajina by zkrátila mnohé vzdálenosti, alespoň pro turisty. „To víte, že jsme se těšili, je to léta uzavřený a nepřístupný prostor. Skrz oboru vede asfaltová cesta z naší osady Víno směrem na Město Albrechtice. Do Albrechtic to po ní může být blíž odhadem o pět kilometrů. Pro cyklisty by to byla vítaná možnost.“
V současné době spojení přes Liptaň a Třemešnou čítá zhruba patnáct kilometrů.
Obora Víno leží mezi Městem Albrechtice, Slezskými Rudolticemi a Liptaní.
