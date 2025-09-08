Na co zírá mašinfíraSledovat další díly na iDNES.tv
„Podpisem této smlouvy kraj získal partnera, který má k regionu vztah i odborné znalosti pro provoz této specifické dráhy,“ komentoval změnu náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.
Převzetí se původně plánovalo už loni, ale zářijové povodně a potřebná následná obnova infrastruktury trati termín posunuly.
„Uzavřením smlouvy s krajem přebíráme odpovědnost za provoz této jedinečné dráhy. Zajistíme dostupnost dopravy pro místní obyvatele a podpoříme turistický ruch,“ komentoval podpis smlouvy ředitel nové provozní společnosti a zároveň starosta Slezských Rudoltic, Mojmír Pargač s tím, že klíčovým je pro něj zachování kontinuity a postupné zlepšování služeb.
Osoblažská úzkorozchodná dráha vznikla z iniciativy obcí podél trati a vlastní většinu staničních budov. Postupně je opravuje s pomocí krajských a evropských zdrojů. Samotná trať je technický unikát: má více než sto oblouků, které vznikly už při výstavbě roku 1898, kdy se projektanti snažili maximálně kopírovat terén.
Podle Pargače se pro běžný provoz i po změně počítá se stejným rozsahem spojů jako dosud, tedy se čtyřmi páry vlaků denně, samostatně budou ještě jezdit víkendové vlaky. „Vnímáme úzkokolejku nejen jako dopravní službu, ale i jako kulturní hodnotu a magnet pro návštěvníky. Chceme, aby provoz byl spolehlivý pro místní a zároveň atraktivní pro turisty,“ vysvětlil důvody snahy o získání vlivu na dopravu v mikroregionu starosta.
Na trati je nyní dlouhodobější výluka kvůli celkové revitalizaci zajišťované Správou železnic. „Začíná generální oprava celé trati. Tu čeká výměna pražců, opravy propustků a mostů. Výluka potrvá minimálně dva měsíce, po tu dobu bude zajištěna náhradní autobusová doprava,“ doplnil Mojmír Pargač s tím, že práce mají zajistit provoz dráhy na další desítky let provozu.
Nový dopravce na Českotěšínsku
Změny se chystají rovněž na opačném konci Moravskoslezského kraje. Ten vybral pro dopravu v oblasti Českotěšínska společnost Transdev Slezsko.
Nová smlouva s desetiletou platností navazuje na stávající a bude platit od 13. prosince 2026. „Dopravce vzešel z výběrového řízení, jehož hlavním kritériem byla průměrná cena za ujetý kilometr. Transdev Slezsko nabídl nejvýhodnější cenu, 58,83 koruny za kilometr,“ komentoval výběr provozovatele Radek Podstawka.
„Jsme rádi, že jsme v tomto výběrovém řízení uspěli a obhájili tak pozici dopravce, který může i nadále v rámci Českotěšínska a okolí zajišťovat veřejnou dopravu,“ komentovala úspěch jednatelka společnosti Transdev Slezsko Pavla Struhalová. Transdev má na 18 linkách nasadit 38 zcela nových nízkopodlažních autobusů na CNG. Budou klimatizované, s USB zásuvkami, kamerovým systémem a místem pro dva kočárky či vozík. Ročně by měly najet přibližně 2,5 milionu kilometrů. Na provozu se mají deseti procenty finančně podílet i města a obce v regionu.