Čtyři páry vlaků denně vypravuje už od poloviny loňského prosince obecně prospěšná společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha. Ta se změnou jízdního řádu po dlouhých přípravách převzala provozování osobní dopravy od Českých drah.
Jednou z budov, které obce odkoupily od státu a čeká ji obnova, je také nádraží...

Jednou z budov, které obce odkoupily od státu a čeká ji obnova, je také nádraží v Bohušově. | foto: www.osoblazsko.com

Osoblažská úzkokolejka se stále udržuje v provozu, a dokonce se může protáhnout...
Příjezd renovované lokomotivy osoblažské úzkokolejky
Příjezd renovovaného vagonu osoblažské úzkokolejky
Souprava lokomotivy s vagonem pro osoblažskou úzkokolejku už je připravena na...
Od 14. prosince 2025 je tak pravidelná osobní doprava na úzkorozchodné trati mezi Třemešnou ve Slezsku a Osoblahou prostřednictvím vlastní společnosti v rukou obcí ležících podél tratě.

Jízdní řád v zásadě zůstal zachován, čtyři páry spojů jezdí podle nového rozpisu a tarifně platí jak integrovaný systém ODIS, tak celostátní Systém jednotného tarifu OneTicket.

Podle Davida Chovančíka, projektového manažera společnosti, jsou zkušenosti z prvního měsíce provozu, byť se zde nevyhnuli počátečním obtížím, uspokojivé.

„Víceméně vše běží tak, jak jsme tušili. Na začátku jsme samozřejmě měli určité porodní bolesti, ale ty se nám podařilo postupně vychytat a dnes už jsme najeli do zaběhlých kolejí,“ přiblížil první zkušenosti z provozu.

Německá Osoblaha měla pivovar i hotely. Dnes lidé z paneláků nezavadí o práci

Největší změnou bylo podle něj zavedení samoobslužného odbavení a přechod na provoz vlaků bez průvodčího. „S tím souvisela nutnost technicky vyřešit zajištění dveří i celý proces odbavení, včetně provozu platebních terminálů,“ vysvětlil. „Dříve zavírání dveří jistil vlakvedoucí, ten už ve vlacích není.“

Podle Chovančíka nebyl přechod na nový systém složitý. „Cestující si na samoobslužný způsob odbavení zvykli poměrně rychle a nevidíme žádné zásadní problémy ani v odbavení, ani pokud jde o černé jízdy,“ vysvětlil.

Po úvodní fázi se podle něj už podařilo provoz stabilizovat. „Teď už můžu říct, že provoz je klidný, a věříme, že takto bude fungovat i do budoucna,“ dodal projektový manažer.

Mapa trati 298 Třemešná ve Slezsku - Osoblaha

Osoblažská úzkorozchodná dráha chce v nejbližší době posílit také vozový park. Dokončován je druhý osobní vůz určený pro pravidelný provoz, který by měl do provozu zasáhnout v následujících týdnech. V průběhu letošního roku by se pak měly objevit i vozy ze Švýcarska, které dopravce plánuje nasazovat především při víkendových jízdách vyhledávaných hlavně turisty.

„Vnímáme úzkokolejku nejen jako dopravní službu, ale i jako kulturní hodnotu a magnet pro návštěvníky. Chceme, aby provoz byl spolehlivý pro místní a zároveň atraktivní pro turisty,“ dodal starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač.

Úzkorozchodná trať dlouhá přes 20 kilometrů s rozchodem kolejí 760 milimetrů spojuje severozápadní část Moravskoslezského kraje s Osoblažskem a v Třemešné ve Slezsku navazuje na železniční síť s normálním rozchodem.

Vznikla už na konci 19. století a dodnes si zachovala charakter technické památky, využívané nejen místními obyvateli, ale i turisty. Trať prochází řadou menších obcí a díky svému vedení krajinou patří k nejatraktivnějším regionálním železnicím v republice.

