Ostrava a Katovice chtějí prohloubit spolupráci, primátoři podepsali memorandum

Krajské město Ostrava a polské Katovice, které jsou partnerskými městy, chtějí zintenzivnit spolupráci. Společně budou postupovat v propagaci měst, ale koordinovat chtějí své postupy například i v dopravě, hospodářském rozvoji, investicích, vzdělávání či kultuře. Primátoři obou měst Jan Dohnal (Spolu) a Marcin Krupa dnes podepsali memorandum.
Dohnal připomněl, že obě města jsou centry rozsáhlého území propojeného dopravou, ekonomikou, průmyslem, pracovními příležitostmi, univerzitami i kulturou. "Ostrava spolu s Katovicemi jsou partnerskými městy už řadu let a spolupráce, protože jsme si geograficky nejblíže, je zároveň nejintenzivnější. Už asi rok vedeme diskusi i o zintenzivnění hospodářské spolupráce mezi městy. Koneckonců naše města mají i podobné problémy, jako je vylidňování nebo odchod mladých lidí. Proto jsme se rozhodli, že se v globálním světě pokusíme prorazit společně," řekl Dohnal.
Domnívá se, že spolupráce může být obrovskou příležitostí pro Ostravu i Katovice. "Umím si představit, že do budoucna bychom mohli mít třeba společnou prezentaci na mezinárodních ekonomických veletrzích, na různých byznys fórech, a že budeme opravdu úspěšnější, pokud budeme region prezentovat jako jednu oblast," řekl ostravský primátor.
Podle Dohnala jsou pro velké investory nejzásadnější dvě věci. Jednou z nich je dopravní infrastruktura, která je mezi městy velmi dobrá. "Dohromady máme dálnici, železnici a plánuje se vysokorychlostní trať. Jsou tady dvě velká letiště. Myslím si, že dohromady splníme i ten druhý velký ukazatel, který si investoři hodnotí, a to je velikost na trhu práce, protože dohromady se bavíme o velkém počtu lidí, kteří v té oblasti jsou a mohou pracovat na obou stranách hranice," podotkl Dohnal.
Odmítá, že by si obě města naopak konkurovala. Pro Ostravu je podle něj výhodnější, když se investor například usídlí v Katovicích a lidé z Ostravy tam za prací budou dojíždět, než když odejdou pracovat do Prahy. "Podobné přeshraniční regiony spolupracující v Evropě už jsou, známe je z belgických, německých či nizozemských hranic," doplnil primátor.
Podle Krupy mají Katovice podepsány dohody o partnerství s 12 městy z různých částí světa, Ostrava ale leží nejblíže. Katovický primátor připomněl, že dosud obě města spolupracovala hlavně v kultuře a záležitostech týkajících se mládeže. Poukázal na to, že města mají podobnou velikost i historii. Společně mohou ukázat i svůj potenciál. "Není proto divu, že chceme tuto spolupráci prohlubovat budováním přeshraničních mostů spolupráce v konkrétních oblastech," doplnil Krupa.