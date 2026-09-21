Ostrava chystá ve spolupráci se státním podnikem Povodí Odry úpravy řeky Lučiny a jejího okolí. Projekt má zvýšit protipovodňovou ochranu a zpřístupnit řeku lidem. Úpravy by mohly začít do poloviny příštího roku a dokončeny být o rok později. Celkové náklady budou téměř 130 milionů korun, většinu by měla pokrýt dotace z ministerstva financí. Novinářům to dnes řekli náměstek ostravského primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu) a generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.
Státní podnik by se měl postarat o úpravy toku a magistrát o vylepšení jeho okolí. "Město Ostrava udělalo svoji část projektové dokumentace, která má sloužit k revitalizaci území a jejímu zpřístupnění pro lidi. Povodí Odry má svůj projekt na sanaci a zvýšení kapacity toku. Tyto dva projekty jsou spojené dohromady, podepsali jsme memorandum," řekl Boháč.
Firmu, která úpravy udělá, vybere ministerstvo financí. Město předpokládá, že by se tak mohlo stát počátkem příštího roku. Povodí Odry počítá s úpravou koryta Lučiny. "Dneska je to opravdu zanesené sedimenty, takže se vyčistí koryto, zpřístupní se břehy. Jak se koryto zvětší, tak bude i průtočnější. My máme stavební povolení na tyto úpravy, město má stavební povolení na zatraktivnění řeky. Dali jsme to dohromady a našli dotační titul, který umožní financování akce," řekl Janoviak.
Podle Boháče by se mělo upravovat rozsáhlé území z Radvanic po soutok Lučiny s Ostravicí u Slezskoostravského hradu. "Jedná se o protipovodňové opatření, které ale bude doplněno o projekty města," řekl Boháč. Souběžně s úpravou toku se tak počítá i s revitalizací břehů. V některých místech přibudou pobytové terasy, sedací schody, ohniště a další prvky.
"Zamýšlené změny mají návštěvníka inspirovat k tomu, aby se místo současného průchodu územím v něm naopak zastavil a trávil tam čas," řekl Boháč. V oblasti mají přibýt cesty, autoři projektu nezapomněli na dětské hřiště ani naučné panely. Navržena je výsadba desítek stromů a keřů, počítá se i se vznikem záhonů nebo travnatých ploch.