Výbuch pyrotechniky před fotbalem vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

O incidentu se policie dozvěděla deset minut před patnáctou hodinou, tedy zhruba hodinu před výkopem, přičemž pyrotechnika explodovala v ulici U nádraží, v prostoru před železničním nádražím v Ostravě – Vítkovicích. Zde se fanoušci domácího týmu shromažďovali ke společnému pochodu na stadion.

Večer kolem šesté hodiny policisté na síti X uvedli, že na místě našli i další nevybuchlou pyrotechniku. Tu poté převzali ke zkoumání a odborné likvidaci.

Dvacetiletý muž utrpěl devastující poranění obličeje a také rukou. Tři další osoby byly zraněny lehce. Šlo o dvacetiletého muže, jednatřicetiletou ženu a dívku školního věku. Poslední pátá osoba vyhledala ošetření až dodatečně na stadionu.

Příznivec Baníku Tomáš Poncza, který incident sice neviděl, ale byl poblíž, řekl, že nejspíše šlo o dělobuch. „Byla to totiž strašná rána, ještě div, že ti okolo nedopadli ještě hůře. Stalo se to však, když už jsme vyšli na pochod,“ popsal, co hlavně slyšel.

Odmítl však, že by dělobuch do skupinky někdo vhodil. „To určitě ne, spíše s tím dělali něco, co neměli a bouchlo to. Ale nebyl jsem přímo u toho,“ konstatoval.

Dodal, že na akci nazvanou Velký baníkovský pochod přišlo určitě více než tisíc lidí.