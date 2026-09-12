Ostrava bude potřetí hostit přehlídku ochotnického divadla, nabídne čtyři hry

Čtyři představení ochotnických divadelních souborů nabídne od října do března přehlídka Ochotníci na prknech v ostravském kulturním domě K-Trio. Třetí ročník přehlídky zahájí 8. října Divadlo Milana Šťastného s romantickou tragikomedií Dobrý proti severáku. Přehlídku pořádá příspěvková organizace městského obvodu Ostrava-Jih Kultura Jih. ČTK to řekl její mluvčí David Věžník.
"V listopadu se představí Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice s dramatizací novely Romeo, Julie a tma. Únorový program nabídne Divadlo Stodola a jeho komedii M*A*S*H. Přehlídku 18. března uzavře Divadlo Les Tres s francouzskou komedií Dva úplně nazí muži," dodal.
Podle ředitelky Kultury Jih Gabriely Gödelové nabídne letošní ročník různé žánry a témata od romantiky přes vážné drama až po komedii. "Na jevišti se setkají silné emoce, nečekané situace, humor i lidskost v nejrůznějších podobách," uvedla.
Jednotlivá představení začínají v 18:00 a vstupné činí 200 korun. K dispozici je také permanentka na všechna čtyři představení za 600 korun. Vstupenky lze koupit v pokladnách K-Tria a Kina Luna.