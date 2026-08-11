Ostrava chystá festival o praktickém využití AI, vystoupí stovka řečníků

Autor: ČTK
  16:03aktualizováno  16:03
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Více než 90 odborníků, sedm tematických scén, dvě desítky workshopů a interaktivní expo zónu nabídne 15. září v ostravské Aule Gong první ročník festivalu CERNA.AI, který se zaměří na praktické využití umělé inteligence. Organizátoři očekávají návštěvníky z celé republiky, zájem o účast už projevilo více než 1500 lidí. Festival pořádá krajská příspěvková organizace Černá kostka. ČTK to dnes za pořadatele řekla Květa Geršlová.

Akce má podle organizátorů propojit odborníky, firmy, akademickou sféru i veřejnost a ukázat možnosti využití umělé inteligence v různých oborech. Program se zaměří na zkušenosti lidí, kteří AI vyvíjejí, nasazují nebo ji využívají ve své každodenní práci.

Mezi hlavní řečníky budou patřit například CEO startupu Elin.ai Jan Romportl, držitelka ocenění Forbes 30 pod 30 Sara Polak, zakladatel České asociace AI Lukáš Benzl nebo odborník na využití AI ve filmové tvorbě David Spáčil. Workshopy povedou mimo jiné marketingový stratég Jindřich Fáborský, průkopník AI videa v ČR Ondřej Svoboda a kreativní ředitelka studia YORD Gaby Sittová.

"Součástí festivalu bude také expo a partnerská zóna s ukázkami technologií. Návštěvníci si budou moci prohlédnout humanoidního robota AI Harmony, vyzkoušet AI Smart Mirror a AI Booth nebo se seznámit s technologiemi autonomní robotiky," uvedla. IT4Innovations národní superpočítačové centrum představí svět superpočítačů a kvantových technologií včetně aktivit svého nového AI Factory hubu.

Organizátoři chtějí vedle technologických možností upozornit také na odpovědnost spojenou s využíváním umělé inteligence. Součástí programu proto budou krátké filmové projekce věnované etickým otázkám spojeným s AI.

"Největší hodnotou každé nové technologie jsou lidé, kteří ji umí smysluplně využívat. A to platí i pro umělou inteligenci. Festival proto nevnímáme jen jako další technologickou akci, ale především jako investici do lidí, jejich dovedností a budoucnosti," uvedl ředitel Černé kostky Andrej Harmečko.

Černá kostka vzniká v centru Ostravy jako nové centrum vzdělávání, digitalizace, vědy a inovací. Na ploše 16.000 metrů čtverečních nabídne knihovní fond s více než 900.000 knihami, studovny, kreativní dílny, digitalizační laboratoř, konferenční sál, experimentální kino nebo nahrávací a podcastové studio. Zaměří se také na nové technologie včetně umělé inteligence. Celkové výdaje projektu dosahují 2,6 miliardy korun, z toho přibližně 1,65 miliardy korun tvoří dotace z Evropské unie.

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