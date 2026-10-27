Ostrava chystá ošetření dalších stromů napadených jmelím bílým

Do konce příštího roku chce Ostrava nechat ošetřit dalších téměř 650 stromů napadených jmelím bílým. S jeho odstraňováním město začalo v roce 2022 a dosud specialisté ošetřili téměř 1700 stromů. Práce začnou letos v období vegetačního klidu. Náklady budou 4,8 milionu korun bez DPH. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Jmelí je poloparazitická rostlina, kterou rozšiřují zejména ptáci. Jeho šíření se v posledních letech výrazně zrychluje. Jmelí odebírá z cévního systému stromu živiny i vodu a v krajním případě strom usychá.
Ošetření stromů zajišťují Ostravské městské lesy a zeleň. "Odborníci zamíří do městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Hrabová a Ostrava-Jih. Do této etapy jsou zařazeny jak stromy, které dosud nebyly v rámci předchozích etap či jiných projektů ošetřovány, tak i stromy, u nichž po předchozím zásahu dochází k opětovnému rozvoji jmelí a je třeba jeho další šíření omezit," řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Město dosud do ošetření stromů investovalo zhruba 12,5 milionu korun bez DPH. Arboristé se zaměřili hlavně na stromy v parcích, stromořadí v ulicích nebo stromy na sídlištích a městských hřbitovech, tedy na místa, kde kvůli prostorovým podmínkám bývá obnova stromů problematická.
"Správci zeleně jednotlivých městských obvodů nám předkládají své požadavky k potřebnému ošetření. Po vizuálním posouzení stromů jsou provedena komplexní opatření, obsahující nejen odstraňování jmelí bílého, ale také zdravotní řez či další ošetření ke zlepšení kondice, ale i provozní bezpečnosti či prodloužení životnosti stromů," doplnil Boháč.