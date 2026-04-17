Ostrava chystá rozšíření přírodně-naučné trasy Cesta vody v Bělském lese

Ostrava připravuje v západní části Bělského lesa rozšíření přírodně-naučné trasy Cesta vody. Cílem projektu je s minimálním zásahem do přírody zpřístupnit podmáčené území. Vzniknou tam dřevěné povalové a štěrkové chodníky, které navážou na již existující komunikace. Návštěvníkům tak umožní pohyb v původně těžko přístupném a vlhkém terénu. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Úpravy budou stát 12,7 milionu korun.
Připravovaný projekt mokřadů pod ulicí K Jezeru navrhly architektky Magda Cigánková Fialová a Petra Lindovská. "Architektonické řešení klade důraz na zachování přírodního charakteru lokality a zároveň nenásilné začlenění stavebních prvků do krajiny. Opět využívá přírodní materiál, zejména dřevo a kámen, komponuje prostor jako kombinaci povalových a štěrkových chodníků, edukačních míst a vyhlídek. Celková délka nově navržených úseků stezky činí zhruba 565 metrů," řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
V lokalitě se počítá i s pobytovými plošinami a vyhlídkovými body. Přibude tam i mobiliář z přírodních materiálů, například lavičky, kládové sezení i balvany či orientační systém. Součástí budou i tůně. Na jejich březích porostou mokřadní a vodní rostliny. Půjde o původní rostlinné druhy, které podpoří místní biodiverzitu.
V uplynulých letech investovalo město do zvelebení této lokality na pomezí městských obvodů Stará Bělá a Výškovice víc než 60 milionů korun. "Území je díky své poloze ideálním prostorem pro realizaci přírodních a naučných stezek, dokonale navazuje na stávající lesní cesty, zajišťující přístup pro pěší z okolních částí Bělského lesa, včetně Priessnitzových lázní a Starobělské koliby," uvedla mluvčí. Projekt by mohl být dokončen letos na podzim.
Bělský les má rozlohu zhruba 160 hektarů a obhospodařuje ho společnost Ostravské městské lesy a zeleň. Patří k vyhledávaným rekreačním lokalitám ve městě. Od roku 2023 mohou návštěvníci lesa využívat Cestu vody, loni se tam otevřel Park nad rybníkem s mnoha atrakcemi a obnoven byl také desítky let využívaný běžecký okruh. Místy vyšlapané chodníky nahradily nově vybudované stezky, které doplnila dvě schodiště. V závěru roku se otevřely nové povalové chodníky a další prvky, které propojily takzvané Starobělské Lurdy s kaplí Panny Marie Lurdské a studánku Matky Boží.