Ostrava dá 1,2 milionu do hygienických potřeb pro školy a střediska volného času

Ostrava do konce příštího roku distribuuje do 54 základních škol ve městě i čtyř středisek volného času až milion kusů menstruačních vložek. Ve výběrovém řízení už město našlo dodavatele těchto hygienických pomůcek, za které zaplatí 1,2 milionu korun bez DPH. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Od ledna mají základní a střední školy povinnost zajistit zdarma menstruační potřeby na dívčích toaletách.
Ostrava byla městem, které k tomuto opatření na školách výrazně přispělo. Na jaře 2024 začalo v pilotním projektu dodávat menstruační potřeby do základních škol. Zájem tehdy projevilo 37 škol. Od loňska už se vložky distribuovaly do všech základních škol. Město zajistilo i zásobníky hygienických potřeb.
"Letos na jaře jsme prostřednictvím výběrového řízení vybrali dodavatele, se kterým jsme uzavřeli rámcovou dohodu na období dvou let. Do konce roku 2027 tak můžeme pořídit až milion kusů menstruačních vložek za 1,2 milionu korun bez DPH, kdy významným ekonomickým benefitem je minimální cena jedné vložky při významnějším odběru," řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák (Spolu), který byl iniciátorem projektu ve městě.
Kromě menstruačních potřeb pro školy ale město nově zajišťuje také dodávku vložek pro čtyři ostravská střediska volného času včetně jejich poboček. "Tato střediska, kam již letos bylo dodáno téměř 20.000 kusů vložek, navštěvuje přibližně 2100 dívek," uvedl Pražák.
Od zahájení projektu do současnosti tak město do zařízení rozeslalo přibližně 840.000 vložek zhruba za 1,3 milionu korun. Pořídilo i zásobníky na menstruační pomůcky. Dodalo je výrobní družstvo z Bystřice pod Hostýnem, kde zaměstnávají lidi s handicapem.
"Mám opravdu radost, že se podařilo naplnit téměř vše, čeho jsem chtěl tímto projektem dosáhnout. Dnes už naprosto všechny dívky mají při pobytu ve škole menstruační pomůcky vždy zdarma k dispozici. To posiluje jejich tak důležitý pocit jistoty, bezpečí a komfortu, čímž se škola pro ně stává zase o něco přátelštějším prostředím. Také díky značnému mediálnímu zájmu o tento projekt i související osvětě na školách přestává být menstruace ve společnosti tabu, což odbourává u dívek i případný pocit stigmatizace při menstruaci," řekl Pražák.
Dotazníková šetření na školách podle něj ukázala, že trvalá dostupnost menstruačních vložek snížila absence dívek ve vyučování.