Ostrava dá šest milionů korun na psí park, nemocné kočky i obnovu zeleně

Ostrava rozdělí šest milionů korun na projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí. Finančně podpoří například výstavbu psího parku, péči o opuštěné a nemocné kočky nebo obnovu zeleně. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Peníze město přerozděluje z Fondu životního prostředí. Přes 30 let z něj napříč Ostravou financuje například výsadby zeleně, úpravy parků, vodohospodářské projekty, ale také environmentální vzdělávání a další aktivity. V letošním roce město takto podpořilo 32 projektů za více než 26 milionů korun.
"Aktuálně podpoříme například vznik nové badatelské zóny Lesního klubu Vrbínek, která názorně ukáže význam zadržování dešťové vody v krajině, její koloběh a nezastupitelnou roli v ekosystému," řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Na projekt půjde z fondu 240.000 korun.
Přes 2,3 milionu korun bude směřovat na pokračování revitalizace údolí Močidla v Krásném Poli. Peníze pomohou například s opravou kanalizace, úpravou chodníků nebo výsadbou nových stromů.
V obvodu Radvanice a Bartovice fond podpoří udržení květnatých luk, které budou zbaveny plevele, doplněny novým osivem a přihnojeny. Na projekt je vyčleněno 434.000 korun. Zhruba dva miliony korun jsou určeny na úpravu veřejného prostoru ve dvorní části ulic Lomená a Hudební v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kde přibudou trvalkové záhony a stromy.
"Ve Svinově pak mají ambici vybudovat moderní psí park, komunitní bod určený pejskařům a jejich psům. Výstavba výcvikových prvků a překážek nabídne nové místo pro setkávání obyvatel, poskytne prostory pro výcvik a socializaci psů," řekl Boháč. Součástí parku bude také agility zóna s různými překážkami a zázemí pro návštěvníky. Na projekt město přispěje přes 800.000 korun. Dalších 125.000 korun pak pomůže spolku Kočka pro tebe s péčí o opuštěné a nemocné kočky.
Letos už město z fondu přispělo například na proměnu veřejného prostoru a vysázení květin i stromů v Petřkovicích, zpřístupnění území kolem rybníka v Radvanicích nebo na odbahnění vodoteče bývalého Mlýnského náhonu a strouhy v Proskovicích.