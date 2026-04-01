Ostrava dokončila přestavbu domova pro seniory za více než půl miliardy korun

Ostrava dokončila rozsáhlou rekonstrukci Domova Korýtko, který slouží seniorům i klientům s různými formami demence. Jeho přestavba stála 517,5 milionu korun bez DPH. Zázemí v zařízení najde 254 klientů. Novinářům to dnes řekl primátor Jan Dohnal (Spolu).
"Během měsíce května plánujeme stěhování našich 144 stávajících klientů z náhradních prostor do nového Korýtka. Od poloviny roku 2026 začneme postupně přijímat nové klienty, a to zejména na službu domova se zvláštním režimem," uvedl ředitel domova Jan Seidler. Z celkové kapacity bude 130 lůžek určeno pro službu domova pro seniory a 124 lůžek pro službu domova se zvláštním režimem. Zařízení tak bude moci přijmout dalších 22 zájemců do domova pro seniory a 88 lidí do domova se zvláštním režimem.
Přestavba objektu z 80. let minulého století začala v roce 2022. Podle náměstka primátora Břetislava Rigra (Ostravak) byla poměrně složitá a stavaři se museli vypořádat s řadou komplikací. Proti původně plánovaným 20 měsícům tak nakonec trvala 44 měsíců. "Byly nalezeny prvky, se kterými projekt nepočítal. jelikož nebyly zaznamenány v původní dokumentaci z roku 1979 a nebyly odhaleny ani při provedených sondách při zpracovávání nové projektové dokumentace," vysvětlil Riger.
Během modernizace se upravovaly vnitřní dispozice v ubytovacích objektech B a C, přistavovaly se nové terasy a v suterénu budovy B vznikly také dílny a rehabilitace. "Provozní objekt A má novou nástavbu se společenskými sály, kuchyní, prádelenským provozem a veškerým potřebným zázemím pro zaměstnance. Objekty jsou zateplené a mají novou fasádu," řekl Dohnal.
V zařízení je k dispozici 50 jednolůžkových a 102 dvoulůžkových pokojů. Město ještě v areálu nechá dokončit venkovní úpravy. V zahradě je v plánu vybudování venkovních pergol či zvýšených záhonů. Přibude také zeleň a osvětlení a domov bude mít i nové oplocení.
Domov Korýtko počítá i s navýšením počtu zaměstnanců. Část pozic už obsadil, ale celkově by měl přijmout 72 nových zaměstnanců. O klienty by tak na konci letošního roku mělo pečovat 213 lidí.
V Ostravě je aktuálně osm domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ostrava. Jejich kapacita je 1482 lůžek, z toho 949 je ve službě domova pro seniory a 533 ve službě domova se zvláštním režimem. Další zařízení pak ve městě provozují nestátní neziskové organizace nebo soukromí provozovatelé. Kapacita je však i přesto nedostačující, město proto plánuje výstavbu dalších zařízení.