Ostrava dokončila vybavení památkově chráněné Grossmannovy vily

Autor: ČTK
  13:28aktualizováno  13:28

| foto: ČTK

Město Ostrava dokončilo vybavení interiéru památkově chráněné Grossmannovy vily. V uplynulých měsících v ní přibyl mobiliář, ale například i koberce a textilie za více než deset milionů korun. Snahou bylo architektonickou perlu města co nejvíce přiblížit jejímu původnímu vzhledu. Novinářům to dnes řekli zástupci města a kurátor vily Tomáš Rusek.

Ve vile jsou například vzácné koberce z íránského města Kášán, pákistánský koberec Jaldar z ovčí vlny protkaný hedvábnou nití nebo vlněný a přírodně barvený Mauri. V objektu se ale doplňovaly například i vitráže, replika mříže, ale i záclony a závěsy, v poslední fázi pak hlavně nábytek. "Při dovybavení místností jsme vycházeli z dostupných dobových pramenů, které například specifikovaly barevnost, typ a velikost koberců nebo soupis mobiliáře včetně materiálu," uvedl Rusek.

Při výběru jednotlivých kusů se postupovalo individuálně. Některé tak jsou repasí stylově odpovídajícího dobového nábytku. Další kusy nábytku se vyráběly nově podle fotografických podkladů. Takto vyrobena byla například půlkruhová lavice v hudebním salonu, postele v soukromém patře vily nebo toaletní stolek v budoáru dámské ložnice. "Tyto prvky musely rozměrově a tvarově zapadnout do stávajících výklenků. Nejpozoruhodnějším pokojem je v tomto ohledu právě ložnice paní Grossmannové, kde upoutá postel s řezbovanými prvky a nočními stolečky zasunutá v nově vymalované nice s nebesy přesně tak, jako to je na fotografii z 20. let minulého století," doplnil Rusek.

Grossmannova vila se otevřela předloni na jaře. Její rekonstrukce stála 132 milionů korun, na dalších více než deset milionů přišlo vybavení. "Mám radost, že se povedlo dokončit poslední fázi rekonstrukce Grossmannovy vily. Otevřeli jsme ji veřejnosti před dvěma lety, byla po kompletní rekonstrukci a restaurování, ale byla bez vybavení. Teď jsme dokončili i její kompletní vybavení. Ostrava tím získala bezesporu nový návštěvnický a turistický bod," uvedl primátor Jan Dohnal (Spolu).

Dosud do vily zamířilo zhruba 19.000 návštěvníků, další lidé využívají k odpočinku její zahradu, která je bezplatně přístupná v otevírací době vily. V objektu se vedle tradičních prohlídek konají také různé akce a posloužila už i k svatbám.

Rodinnou vilu s reprezentativním sídlem stavební kanceláře si nechal František Grossmann postavit v letech 1922 až 1924. Vilu obklopuje zahrada, která je rovněž po revitalizaci. Město se původně pokoušelo nabídnout vilu soukromým investorům, tento plán ale nevyšel, a tak se nakonec rozhodlo, že objekt nechá opravit samo. Vila stojí v ulici Na Zapadlém nedaleko krajského úřadu a patří k nejvzácnějším ve městě.

Grossmann v ní s rodinou žil pouhých deset let. Kvůli hospodářské krizi a finančním problémům spáchal v roce 1933 sebevraždu. V 60. letech budova sloužila i jako školské zařízení, byla v ní mateřská škola a později také školní družina. Provoz vily zajišťuje městská společnost Černá louka.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

