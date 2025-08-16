Chodí maminky i dělníci. Kafe ve vyřazené tramvaji před kostelem má úspěch

Josef Gabzdyl
  14:32aktualizováno  14:32
Úspěšný začátek mají za sebou provozovatelé raritní farní kavárny umístěné v tramvaji T3 před kostelem sv. Antonína Paduánského v Ostravě-Kunčičkách. Provozovna ve vyřazeném tramvajovém voze nabízí občerstvení za dobrovolné ceny a lidé si tam mohou prohlédnout i kabinu řidiče. A návštěvníci chodí.

Po měsíci už farář Dariusz Sputo i pastorační asistent a v tramvaji kavárník Zdeněk Skalka vědí, že jejich nápad se setkal se slušným ohlasem.

„Nejsou tady davy, ale ani prázdno. Dopoledne chodí maminky s dětmi, občas se zastaví dělníci opravující sousední silnici. Odpoledne přijdou například studenti nebo senioři,“ líčí Skalka návštěvnickou skladbu kavárny.

Po bohoslužbě do tramvaje na kafe. V Ostravě před kostelem vzniká farní rarita

Podotkl, že zajímavá byla například návštěva party mladíků, kteří se zajímají o tramvaje ve všech podobách. „Byli nadšení.“

Provoz nazvaný Kafe tramvaj – fajna zastávka odkazující na blízkou tramvajovou stanici funguje od červnového křesťanského festivalu Slezská lilie. Návštěvníkům nabízí různé druhy kávy, ale také například čepovanou Kofolu a různé cukrovinky.

Tramvajová kavárna stojí před kostelem sv. Antonína Paduánského v Ostravě-Kunčičkách.

„Lidem umožňujeme vstoupit do tramvajové kabiny řidiče, kde si mohou vše prohlédnout,“ přibližuje Skalka.

Upozornil, že ceny za občerstvení jsou dobrovolné. „Ještě se nestalo, že by si někdo objednal a odešel, aniž by dal korunu. Každý dá, jak uzná za vhodné,“ vysvětlil Skalka.

Kavárna má otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek od deseti do patnácti hodin, po nedělní mši pak po deváté hodině. Farnost cílí hlavně na komunitní setkávání. „Chceme tady mít kulturní akce, je tady i možnost venkovního grilování,“ přiblížil Skalka.

Do tramvaje se zašel podívat a objednat si Aleš Žák. „Na kafi v tramvaji jsme ještě nikdy nebyl. A ani nepotřebujete jízdenku,“ zhodnotil návštěvník.

Vyřazenou tramvaj prodal farnosti za 16 300 korun Dopravní podnik Ostrava, na koleje před kostelem byl vůz přepraven loni v říjnu. Tramvaje typu T3 jezdily v ostravských ulicích od roku 1965, vyřazovat se začaly po roce 1996

16. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  16:38

