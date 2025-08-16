Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Po měsíci už farář Dariusz Sputo i pastorační asistent a v tramvaji kavárník Zdeněk Skalka vědí, že jejich nápad se setkal se slušným ohlasem.
„Nejsou tady davy, ale ani prázdno. Dopoledne chodí maminky s dětmi, občas se zastaví dělníci opravující sousední silnici. Odpoledne přijdou například studenti nebo senioři,“ líčí Skalka návštěvnickou skladbu kavárny.
Po bohoslužbě do tramvaje na kafe. V Ostravě před kostelem vzniká farní rarita
Podotkl, že zajímavá byla například návštěva party mladíků, kteří se zajímají o tramvaje ve všech podobách. „Byli nadšení.“
Provoz nazvaný Kafe tramvaj – fajna zastávka odkazující na blízkou tramvajovou stanici funguje od červnového křesťanského festivalu Slezská lilie. Návštěvníkům nabízí různé druhy kávy, ale také například čepovanou Kofolu a různé cukrovinky.
„Lidem umožňujeme vstoupit do tramvajové kabiny řidiče, kde si mohou vše prohlédnout,“ přibližuje Skalka.
Upozornil, že ceny za občerstvení jsou dobrovolné. „Ještě se nestalo, že by si někdo objednal a odešel, aniž by dal korunu. Každý dá, jak uzná za vhodné,“ vysvětlil Skalka.
Kavárna má otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek od deseti do patnácti hodin, po nedělní mši pak po deváté hodině. Farnost cílí hlavně na komunitní setkávání. „Chceme tady mít kulturní akce, je tady i možnost venkovního grilování,“ přiblížil Skalka.
Do tramvaje se zašel podívat a objednat si Aleš Žák. „Na kafi v tramvaji jsme ještě nikdy nebyl. A ani nepotřebujete jízdenku,“ zhodnotil návštěvník.
Vyřazenou tramvaj prodal farnosti za 16 300 korun Dopravní podnik Ostrava, na koleje před kostelem byl vůz přepraven loni v říjnu. Tramvaje typu T3 jezdily v ostravských ulicích od roku 1965, vyřazovat se začaly po roce 1996