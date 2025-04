O incidentu se policie dozvěděla deset minut před patnáctou hodinou, tedy zhruba hodinu před výkopem, přičemž pyrotechnika explodovala v ulici U nádraží, v prostoru před železničním nádražím v Ostravě – Vítkovicích.

„Podle našich informací šlo o příznivce domácího celku, kteří se tam shromažďovali před pochodem na stadion,“ sdělil policejní mluvčí Jan Segsulka.

Doplnil, že nešťastnou událost dále vyšetřují. „Údajně došlo k explozi nějaké zábavní pyrotechniky, proč se tak stalo, dále zjišťujeme, například vyslýcháme svědky,“ doplnil policejní mluvčí s tím, že zatím nelze zveřejnit další podrobnosti.

Večer kolem šesté hodiny policisté na síti X uvedli, že na místě našli i další nevybuchlou pyrotechniku. Tu poté převzali ke zkoumání a odborné likvidaci.

Nevybuchlá pyrotechnika před železničním nádražím v Ostravě, kde exploze výbušniny zranila pět lidí. (19. dubna 2025)

Ostravská záchranka podle krajského mluvčího Lukáše Humpla ošetřila dva muže a dvě ženy, z toho jeden dvacetiletý fanoušek utrpěl velmi vážné zranění hlavy.

„Šlo o devastující poranění v obličejové části hlavy, jeho stav byl život ohrožující. Zasahující lékařka jej uvedla do umělého spánku, posádka provedla prvotní ošetření a pacient byl následně transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava,“ popsal mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

Na úrazovou ambulanci téhož zdravotnického zařízení byly po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče předány tři další osoby. Muž ve věku dvaceti let, jednatřicetiletá žena a dívka školního věku, utrpěli vesměs lehká poranění končetin.

„Mezi ošetřenými je i dívenka školního věku, tam naštěstí šlo o lehčí zranění,“ konstatoval mluvčí Humpl. Podotkl, že záchranka pátého zraněného neošetřila. „Zřejmě se přihlásil někdy později policistům. My jsme ho ale neměli v péči,“ řekl.

Fanoušek: Byl to nejspíše dělobuch

Příznivec Baníku Tomáš Poncza, který incident sice neviděl, ale byl poblíž, řekl, že nejspíše šlo o dělobuch. „Byla to totiž strašná rána, ještě div, že ti okolo nedopadli ještě hůře. Stalo se to však, když už jsme vyšli na pochod,“ popsal, co hlavně slyšel.

Odmítl však, že by dělobuch do skupinky někdo vhodil. „To určitě ne, spíše s tím dělali něco, co neměli a bouchlo to. Ale nebyl jsem přímo u toho,“ konstatoval.

Dodal, že na akci nazvanou Velký baníkovský pochod přišlo určitě více než tisíc lidí.

