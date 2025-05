Kvůli velkému zájmu se ceny garáží v kraji během několika málo let zdvojnásobily a nadále rostou. Za poslední rok to bylo téměř o dvacet procent.

„V posledních dvou letech zaznamenáváme v oblasti Frýdku-Místku výrazný nárůst zájmu o koupi garáží. Tento typ nemovitosti již neslouží pouze pro vlastní potřebu – čím dál častěji se stává zajímavou investiční příležitostí s cílem dalšího pronájmu,“ řekl Richard Kurko z frýdecko-místeckých Kurko realit.

„Parkovacích míst je ve městech nedostatek, navíc garáže přinášejí i řadu dalších výhod, takže zájem o ně je velký,“ potvrdil také Marek Byrtus z opavské realitní kanceláře ByrFin Group.

Zásadním lákadlem pro investory je rychlá návratnost. „V případě pronájmu garáže činí návratnost investice přibližně 10 až 12 let, zatímco u bytových jednotek může být návratnost i 30 let,“ nastínil Kurko.

Na rozdíl od bytů se nové garáže nestavějí

„Cenově jsou garáže dostupnější než byty, jejich ceny navíc rostou výrazněji. Roli v tom hraje určitě i to, že na rozdíl od bytů se dnes žádné nové garáže téměř nestavějí, takže na trhu nepřibývají,“ popsal Byrtus.

Důležitou roli hraje i fakt, že garáže se dají poměrně rychle prodat. „Mám například několik klientů, kteří mají několik desítek garáží, ty pronajímají nebo třeba v případě, když potřebují hotovost, je obratem prodají. Likvidita je v tomto směru vysoká,“ popsal Kamil Kůs z ostravských Kaktus Realit.

Potvrzuje to i Kurko. „Garáže v cenové hladině do 400 tisíc korun bývají zpravidla prodány do týdne od zveřejnění nabídky. Silný převis poptávky je tady patrný,“ řekl.

V Ostravě se průměrné ceny garáží pohybují mezi 400 až 600 tisíci korunami, ve Frýdku-Místku je to od 400 do 500 tisíc korun. „Přitom před několika lety stály garáže od 150 do 300 tisíc korun. Lidé dnes ale vnímají, že o garáže je zájem, a často si říkají o vyšší cenu, než odpovídá realitě,“ podotkl Kůs.

S blízkostí k domu a elektřinou cena stoupá

O cenách garáží rozhodují různé faktory. „Hlavním je to, zda je garáž na vlastním pozemku, případně zda stojí na obecním pozemku, či pozemku třetí strany, což je v některých částech Ostravy obvyklé,“ popsal Kůs. Dalším faktorem je existující elektrická přípojka. „Lidé chtějí mít v garáži elektřinu, přitom zavést ji není snadné, komunikace s dodavatelem v tomto ohledu není snadná,“ podotkl Kůs. Dalším rozhodujícím měřítkem je umístění, čili to, zda garáž stojí v blízkosti zástavby, nebo na odlehlejším místě, kde je menší pohyb lidí a také větší riziko vloupání.

„U garáží, které jsou přímo u domů, roste cena skokově v řádech statisíců korun, vysoké ceny jsou i u garáží blízko centra města,“ připomenul další faktory Marek Byrtus z opavské realitní kanceláře ByrFin Group.

„Měsíční nájemné za garáž se pak standardně pohybuje mezi 2 500 až 3 tisíci korunami,“ informoval Kurko.

Garáže jsou pak zajímavé i z pohledu dalšího využití. „Lidem často slouží ne pro parkování vozidel, ale jako skladové prostory. Těch je ve městech nedostatek,“ uvedl Kůs. „Pokud je zavedená i elektřina, lidé si z garáží dělají i dílny,“ popsal další možnost Byrtus.