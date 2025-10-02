Most chrlící plameny bude stát už za rok. Ostrava hledá, kdo jej postaví

Martin Pjentak
  16:12aktualizováno  16:12
Stavba nového unikátního mostu Na Karolině, který bude chrlit plameny a záměrně rezavět, se blíží. Ostravský magistrát nyní hledá dodavatele stavby, která vyjde na 342 milionů korun. Zájemci mohou podávat přihlášky do poloviny října, samotná stavba by měla být dokončena v závěru příštího roku.
Nový most v ulici Na Karolině bude mít po stranách chrliče ohně.

Nový most v ulici Na Karolině bude mít po stranách chrliče ohně. | foto: Vizualizace Romana Kouckého

Nový most v ulici Na Karolině bude mít po stranách chrliče ohně.
11 fotografií

Nový most nahradí stávající dvoumostí Na Karolině, které spojuje Moravskou a Slezskou Ostravu a které je už ve špatném technickém stavu. Postaven bude podle návrhu architekta Romana Kouckého a nabídne nevšední podívanou: z konstrukce budou do obou stran moci šlehat plameny, počítá se i s jeho postupným rezivěním.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, která má stát 342 milionů korun. Zhotovitel nejenže postaví most, ale přebuduje i tři křižovatky po jeho obou stranách.

„Jedna zůstane styková, dvě budou přestavěny na okružní. Prostorové uspořádání a dopravní řešení nového mostu reaguje na dopravní zatížení a dopravní význam, které již aktuálně neodpovídají předpokladům v době výstavby stávajících mostů,“ objasnil Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu a investice.

Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po stranách silnice bude prostor i pro chodce a cyklisty. Chrliče ohně po stranách mohou zajistit i slavnostní osvětlení.
Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po stranách silnice bude prostor i pro chodce a cyklisty.
Zatímco na původním soumostí jsou dnes čtyři jízdní pruhy, na novém mostě bude automobilový provoz úmyslně regulován. Budou zde dva jízdní pruhy pro auta a nově i pěší a cyklistická zóna.

„Kapacita dvoupruhové komunikace je 25 až 35 tisíc vozidel za den. Budoucí intenzity na mostě Na Karolině by dále měl snižovat nový most přes Ostravici s prodloužením ul. K Trojhalí, která je určena pro tranzitní dopravu a objezd centra Moravské Ostravy,“ objasnil na svých stránkách ostravský Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Jedním z cílů je také vyšší architektonická kvalita. Nový most se má stát jednou z urbanistických dominant území Na Karolině a navázat na okolní výstavbu, tedy univerzitní kampus či postupně proměňované nábřeží Ostravice.

V architektonické soutěži o jeho podobu zvítězil návrh zkušeného architekta Romana Kouckého. Ten jako základní materiál zvolil ocel, která odkazuje na historii Ostravy jako města hutí a železáren.

„Inspirovala mě průmyslová historie území, na kterém kdysi stávaly důl a koksovna Karolina a Žofinská huť s vysokými pecemi, ale dnes už tam nezůstalo nic kromě Trojhalí. I proto jsem zvolil bezúdržbovou mostní konstrukci z patinující oceli, která částečně zkoroduje a vytvoří si vlastní ochranu. To znamená, že se nemusí ani nesmí natírat po celou dobu své životnosti, která je obecně plánovaná na sto let,“ vysvětlil Roman Koucký.

Nový ostravský most za 350 milionů zrezaví. Budou z něj šlehat plameny

Odkazem na vysoké pece jsou i plynové trysky chrlící oheň po stranách mostu, na každé jich bude osmnáct. „Budou chrlit věčné ohně na vnější straně zábradlí. Budou tak upomínat na největší průmyslovou zónu Ostravy devatenáctého století. Ohně budou nahrazovat slavnostní osvětlení,“ objasnil Koucký.

Další symbolika se týká propojení Moravské a Slezské Ostravy, na obou stranách tak budou výsostné znaky obou městských částí – kůň v poskoku spojovaný s moravskou částí a skákající kamzík, jenž je historickým symbolem Slezské Ostravy. „Jakoby vzepjaté zvíře ze znaků obou měst stálo každé na svém břehu, položilo svou sílu na břeh protější a spolu tak překlenuly řeku,“ popsal v projektu tyto symboly Koucký.

Firmy mohou podávat nabídky do poloviny října. „Po nabytí účinnosti smlouvy má zhotovitel 60 dní na přípravné práce. Poté má 40 týdnů na samotnou realizaci stavby. Hotovo by mělo být do konce roku 2026,“ přiblížila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná s tím, že stavbě bude předcházet zbourání původního soumostí.

ŘSD získalo povolení pro stavbu druhého úseku D55 z Kokor do Přerova

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo stavební povolení na druhou polovinu dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem. Do konce letošního roku bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této...

2. října 2025  15:42

Půl roku se nic nedělo. V Brně konečně začnou stavět tramvajovou trať s tunelem

Více než sedm měsíců uplynulo od slavnostní události, při níž brněnští politici poklepali základní kámen stavby prodloužení tramvajové trati na sídliště Kamechy na okraji města. Práce v terénu však...

2. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

