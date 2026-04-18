Ostrava investuje šest milionů korun do ekologických projektů

Autor: ČTK
  9:48aktualizováno  9:48
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Město Ostrava investuje do ekologických projektů z Fondu životního prostředí téměř šest milionů korun. Dotace pomůže revitalizaci veřejných prostor, kde přibudou další stromy či květiny. Lidé budou moci odpočívat v přírodě také díky zpřístupnění území kolem rybníku v městské části Radvanice. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

"Finance fondu letos pomohou širokému spektru projektů, které vzniknou v obvodech Petřkovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, ale pomohou i k uspořádání konference Urbanscapes 2026 či výrobě dokumentárního filmu o práci českého ochránce přírody Františka Příbrského," uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Městský obvod Pustkovec peníze využije na zlepšení péče o zeleň v místech s hustou stromovou výsadbou a také k mulčování. Z fondu dostane 400.000 korun. "Víc jak 460.000 korun může využít městský obvod Petřkovice k vegetačním úpravám okolí bytového domu, kde je zamýšlena revitalizace zeleně ve svahu, odstranění náletových dřevin a následně nová výsadba šesti stromů, 17 keřů a 506 půdopokryvných rostlin," uvedl Boháč. Vznikne i stromořadí ze sakur.

V Radvanicích a Bartovicích chce obvod založit květnaté louky. Ostrava na novou vegetaci přispěje částkou přesahující 1,1 milion korun. Obvod navíc připravuje revitalizaci rybníku Volný, který chce lépe zpřístupnit veřejnosti.

"Projekt je zpracován v duchu modrozelené infrastruktury, řeší síť vodních a zelených prvků, kombinovaných s přírodě blízkými opatřeními, vybudovány budou i nezpevněné pěšiny. Výsledkem bude zlepšení mikroklimatu, posíleno bude zadržování vody v krajině i podpořena biodiverzita," řekla mluvčí. Na úpravy bude směřovat 3,4 milionu korun.

