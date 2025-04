Filharmonici spojí v ostravském Gongu opět síly s popovými hvězdami

„Zpívat se symfonickým orchestrem je jedna z nejkrásnějších věcí na světě. Dá se to přirovnat k tichu v přírodě, což je paradox, ale je to tak. Orchestr, jako je ostravská filharmonie, je navíc pro mě velmi specifický, protože během naší spolupráce došlo k jakémusi napojení, na které bych chtěl navázat a ještě ho dál rozšířit,“ uvedl Vojtěch Dyk.

Jeho souznění s filharmonií a kapelou CUTE band je připraveno na 21. a 22. října. Již dříve vystoupil s ostravským orchestrem a s B-Side bandem v pořadu Deset let Beat ve Swingu. Od té doby se představili ještě několikrát, naposledy na Smetanově Litomyšli v roce 2022.

Pocta zpěvákovi Davidu Stypkovi

Na leden je připravena obnovená pocta věnovaná předčasně zesnulému skladateli a zpěvákovi Davidu Stypkovi. „Davidova hudba mě od prvního setkání zaujala. Ráda se k ní vracím nejen jako posluchač, ale také jako performer. Jeho písně mají neuvěřitelnou sílu a hloubku, k tomu navíc charakteristickou melodičnost. Těším se, že společným koncertem oslavíme to, co nám David do našich životů vnesl,“ řekla k připravovanému dvojkoncertu zpěvačka Ewa Farna. Připojí se i Stypkovi přátelé – frýdecký rodák Mirai Navrátil, kapela Bandjeez, Kateřina Marie Tichá a další. Dvojkoncert se uskuteční 7. a 8. ledna.

Koncem dubna pak na melancholické motivy naváže strhující hudba skladatele Johna Williamse, známá z hollywoodských blockbusterů. „Ať už hledáte ztracenou archu, utíkáte před hladovým velociraptorem, nebo pomáháte malému mimozemšťanovi volat domů, jedno je vždy jisté: hudba Johna Williamse je tím nejlepším speciálním efektem! “ tvrdí šéfdirigent Janáčkovy filharmonie Daniel Raiskin.

Koncertní cyklus G začal v roce 2013 a získal si již více než 60 tisíc posluchačů. „Vytvořili jsme originální koncept, který – a snad si to mohu již dovolit říct – nemá v rámci Ostravy konkurenci. Spojuje netradiční žánry, přináší hudbu, která se na toto specifické pódium vyloženě hodí,“ podotkl k prostředí Gongu v Dolních Vítkovicích Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie. Vstupenky na koncerty jsou již v prodeji.