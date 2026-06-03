Ostrava-Jih plánuje stavbu areálu sociálních služeb za 551 milionů korun

Nejlidnatější ostravský městský obvod Jih by chtěl v části Hrabůvka vybudovat nový areál sociálních služeb. Nabídnout by měl zázemí pro seniory a rodiny, které pečují o své blízké. Náklady na výstavbu komplexu odhaduje na 551 milionů korun. Se zahájením stavby obvod počítá v roce 2029. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Ilona Honusová.
Nové sociální zázemí plánuje obvod vybudovat na konci ulice Mjr. Nováka. Projekt počítá nejen se vznikem domova pro seniory, ale také s vybudováním odlehčovací služby, která by měla pomoci lidem, kteří se v domácím prostředí starají o své příbuzné.
"Plánovaný areál budou tvořit dvě vzájemně propojené bezbariérové budovy. V jedné z nich vznikne domov pro seniory s kapacitou 32 míst, druhá nabídne odlehčovací službu pro 20 klientů. Součástí projektu bude také garáž pro vozidla určená k přepravě osob se sníženou pohyblivostí," uvedla Honusová.
Objekty v areálu by měla doplnit centrální zahrada, která nabídne prostor pro odpočinek i setkávání. Počítá se v ní s chodníky, odpočinkovými místy a vodním prvkem. Pro zaměstnance a návštěvníky vznikne parkoviště.
"Chceme vytvořit prostředí co nejvíce podobné domovu, s důrazem na pohodlí, bezpečí a snadnou orientaci. Objekty umožní pohyb bez překážek, budou v nich široké chodby, orientační prvky, odpočinkové zóny i moderní bezpečnostní technologie,“ uvedl místostarosta Jiří Stráník (Spolu).
V Ostravě je osm domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ostrava. Jejich kapacita je 1482 lůžek, z toho 949 je ve službě domova pro seniory a 533 ve službě domova se zvláštním režimem pro klienty s demencí. Další zařízení ve městě provozují nestátní neziskové organizace nebo soukromí provozovatelé. Kapacita je i přesto nedostačující, také město proto plánuje výstavbu dalších zařízení.
Připravuje například vybudování nového domova pro seniory v obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Ze 100 lůžek má být 40 v části domova se zvláštním režimem. Další domov pro seniory má v plánu postavit Charita Ostrava. Vzniknout by měl v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Domov by měl být zároveň cvičným pracoviště pro zdravotní sestry a fyzioterapeuty, kteří na fakultě studují.