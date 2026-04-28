Ostrava-Jih podpoří handicapované dotacemi na pomůcky až do výše 100.000 korun

Autor: ČTK
  12:37aktualizováno  12:37
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Obyvatelé nejlidnatější ostravského obvodu Jih budou mít možnost získat finanční podporu na pořízení zdravotních a zvláštních pomůcek. Dotace jim má pomoci ke zvýšení soběstačnosti a mobility. Obvod na program pro letošní rok vyčlenil milion korun, řekla ČTK mluvčí radnice Ilona Honusová.

"O finanční podporu budou moci žádat fyzické osoby s trvalým pobytem na území městského obvodu Ostrava-Jih, které splňují stanovené podmínky, zejména přiznání příspěvku na péči v prvním nebo druhém stupni," uvedla mluvčí.

Maximální výše podpory může být až 100.000 korun. Peníze mohou žadatelé využít například na pořízení mobilních pomůcek, úpravy domácnosti či hygienického zázemí, ale také na technologie a specializovaný software, který usnadňuje život lidem se zdravotním či smyslovým postižením.

Žádosti bude radnice přijímat od 1. do 15. června. V odůvodněných případech lze pokrýt až 100 procent pořizovacích nákladů na pomůcky včetně jejich dopravy a instalace. "Tímto programem chceme cíleně podpořit naše občany, kteří se potýkají se zdravotním omezením, a pomoci jim zvládat každodenní situace s větší mírou samostatnosti. Zároveň reagujeme na konkrétní potřeby lidí v našem obvodu,“ řekl místostarosta Jiří Stráník (Spolu).

O přidělení dotací bude rozhodovat rada městského obvodu na základě doporučení odborné komise. Žádosti bude možné podávat elektronicky, prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo osobně na podatelně úřadu. Žádost a podmínky dotace jsou zveřejněny na webových stránkách radnice.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Počet zemí, kde zálohují petky a plechovky, v Evropě stoupá. Česko zůstává černým pasažérem

Kdyby byla vratná, v lese by asi nezůstala.

Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko. Česko je obklíčené státy, kde už naskočili na systém vratných nápojových obalů typu PET a plechovek. Tam všude se už vypité nádoby nepovalují hromadně kolem...

29. dubna 2026  7:32

Globus slaví 30 let v Česku: 30 aut pro handicapované a milionové výhry

29. dubna 2026  7:20

„Podporovali nacistické hnutí.“ Poslední zasedání vlády stanulo před soudem

Obžalovaná vláda. Jaroslav Krejčí a Richard Bienert (na snímku vpravo), v...

Před osmdesáti lety se v justičním paláci na Pankráci konal proces s rozmanitou skupinou obžalovaných. Adolf Hrubý, Richard Bienert, Jaroslav Krejčí, Jindřich Kamenický a Josef Kalfus, kteří společně...

29. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Téměř sto let staré kruhy i šplhadla. V Krnově vrcholí obnova unikátní sokolovny

Vizualizace nové podoby krnovské tělocvičny postavené podle návrhu slavného...

Obnova unikátní prvorepublikové sokolovny v Krnově je ve finále. Kvůli komplikacím během oprav a následkům povodně se o rok protáhla a také prozatím zhruba o třicet procent prodražila. Hotovo by mělo...

29. dubna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Brno se obává růstu dopravy, v budoucnu může omezit vjezd aut i do širšího centra

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...

Do historického centra Brna nyní může autem zajet pouze ten, kdo tam bydlí nebo má provozovnu. Pravidla povolenek jsou velmi striktní. V příštích letech přitom nemusí zůstat u nejužšího středu města....

29. dubna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Živě: Webinář IPSOS - Co skutečně hýbe českými spotřebiteli?

29. dubna 2026  6:05

Volná místa i slučování. Školky řeší úbytek dětí, hlásí se jich až o polovinu méně

Lesní školka Bažinka v Horce na Olomoucku má stále volná místa.

Pryč jsou roky, kdy se rodiče nervovali, zda pro své děti seženou místo ve školce. I po zápisech jsou v kraji volné kapacity. Příkladem je například Lesní školka Bažinka v Horce nad Moravou na...

29. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

A co děti, mají si kde hrát? Na Vypichu nově ano, u nás moc ne, volají naštvané maminky z Košíř

„Žádáme, aby dětské hřiště a sportoviště u adresy Pod Kotlářkou nezaniklo, ale...

Na Vypichu se otevřel dobrodružný areál, v němž si malí Pražané sami určují, co chtějí dělat. Nedaleké hřiště Pod Kotlářkou naopak zmizelo téměř bez vysvětlení. Zatímco jeden prostor láká na volnost,...

29. dubna 2026  5:30

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry

Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech. (28. dubna 2026)

Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...

28. dubna 2026  18:12,  aktualizováno  29. 4. 4:42

ÚS dnes rozhodne o stížnostech firmy Metrostav Infrastructure a oběti znásilnění

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti stavební firmy Metrostav Infrastructure. Justice v kauze machinací při modernizaci hotelu Bohemia v...

29. dubna 2026,  aktualizováno 

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V průmyslovém areálu v Chropyni hořela střecha budovy s fotovoltaikou

ilustrační snímek

Hasiči dnes likvidovali požár střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. Na střeše jsou fotovoltaické panely. Ještě před příjezdem...

28. dubna 2026  21:02,  aktualizováno  21:02

Policie hledá seniora z Kladenska, nevrátil se do ambulance v pražské nemocnici

Policisté pátrají po dvaasedmdesátiletém Václavu Šusserovi z Kladenska, který se dnes ráno nevrátil z vyšetření zpátky do ambulance v jedné z pražských...

28. dubna 2026  20:35,  aktualizováno  20:35

