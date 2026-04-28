Ostrava-Jih podpoří handicapované dotacemi na pomůcky až do výše 100.000 korun

Obyvatelé nejlidnatější ostravského obvodu Jih budou mít možnost získat finanční podporu na pořízení zdravotních a zvláštních pomůcek. Dotace jim má pomoci ke zvýšení soběstačnosti a mobility. Obvod na program pro letošní rok vyčlenil milion korun, řekla ČTK mluvčí radnice Ilona Honusová.
"O finanční podporu budou moci žádat fyzické osoby s trvalým pobytem na území městského obvodu Ostrava-Jih, které splňují stanovené podmínky, zejména přiznání příspěvku na péči v prvním nebo druhém stupni," uvedla mluvčí.
Maximální výše podpory může být až 100.000 korun. Peníze mohou žadatelé využít například na pořízení mobilních pomůcek, úpravy domácnosti či hygienického zázemí, ale také na technologie a specializovaný software, který usnadňuje život lidem se zdravotním či smyslovým postižením.
Žádosti bude radnice přijímat od 1. do 15. června. V odůvodněných případech lze pokrýt až 100 procent pořizovacích nákladů na pomůcky včetně jejich dopravy a instalace. "Tímto programem chceme cíleně podpořit naše občany, kteří se potýkají se zdravotním omezením, a pomoci jim zvládat každodenní situace s větší mírou samostatnosti. Zároveň reagujeme na konkrétní potřeby lidí v našem obvodu,“ řekl místostarosta Jiří Stráník (Spolu).
O přidělení dotací bude rozhodovat rada městského obvodu na základě doporučení odborné komise. Žádosti bude možné podávat elektronicky, prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo osobně na podatelně úřadu. Žádost a podmínky dotace jsou zveřejněny na webových stránkách radnice.