Ostrava-Jih se chystá slučovat některé mateřské školy a stavět předškolní centra

Obvod Ostrava-Jih se chystá slučovat některé mateřské školy a vybudovat moderní předškolní centra. Důvodem je výrazný úbytek dětí. Zatímco do 16 základních škol zřizovaných obvodem letos nastoupilo přibližně 950 prvňáčků, zhruba o 60 více než loni, do školek začalo chodit o 30 procent nováčků méně než před rokem. ČTK to dnes řekl místostarosta Ostravy-Jihu Radim Ivan (ODS). Jih je nejlidnatějším ostravským obvodem, žije v něm přes 90.000 lidí.
"Ve školkách se ta situace projeví nejdřív. Výrazný signál přišel v dubnu, když byly zápisy, takže jsme věděli, že už nastává období výrazného poklesu. Podle demografické analýzy může v našem městském obvodu dojít k poklesu až o 44 procent dětí," řekl Ivan. Z loňských 12.702 by podle analýzy mohl počet dětí mladších 15 let v obvodu klesnout v roce 2040 na 7051.
Do 28 školek v Ostravě-Jihu budou letos chodit přibližně 3000 dětí. Jenže zatímco loni do nich nastoupilo zhruba 1000 nováčků, letos je jich jen kolem 700. Ve školkách tak zůstává asi 200 míst volných.
Obvod připravuje dlouhodobou proměnu předškolního vzdělávání. Školky nechce jen opravovat, a to i proto, že některé už podle místostarosty mají stavebně-technické problémy, které nejdou vyřešit pouhou rekonstrukcí. Řešením má být stavba předškolních center propojujících mateřské školy s dalšími službami pro děti a rodiny. "Chceme, aby to byla zase infrastruktura města na dalších 20 až 30 let. Kromě toho, že by tam dopoledne probíhalo předškolní vzdělávání, tak chceme, aby tyto objekty sloužily jako městská infrastruktura po celý den," řekl Ivan.
Na dopolední vyučování by podle něj v centrech navazovaly například dětské skupiny či kroužky. "Pokud bychom měli tato centra, tak různé aktivity v odpoledních hodinách můžou probíhat ve větší škále a samozřejmě i ve větší kvalitě, co se týká technického vybavení. Zároveň roste počet dětí, které potřebují logopeda, psychologa, speciální pedagogy, takže bychom chtěli, aby v těchto centrech byla i tato pomoc pro rodiče," řekl Ivan.
Organizační spojování mateřských škol je podle něj přípravným krokem, jednotlivá pracoviště si mají zachovat své pedagogické zaměření i vlastní identitu. "Spojujeme organizace, nikoli identitu jednotlivých školek. Schválené zásady dávají zaměstnancům i rodičům jasnou garanci, že samotné organizační spojení nebude důvodem k rozdělování fungujících kolektivů," uvedl Ivan.
Slučované organizace podle něj dostaly úkol vytipovat budovy, které jsou na nejlepším místě. "Na setkáních, která jsou naplánována na září, chceme s lidmi a samozřejmě i s pedagogy diskutovat, jak by to podle nich v budoucích centrech mohlo vypadat, co jim aktuálně chybí ve starších budovách a vůbec kam podle nich třeba vzdělávání bude mířit. Během podzimu bychom chtěli mít dokončenou studi a, řekněme, v prvním kvartále příštího roku bychom chtěli vědět u prvních tří organizací, jakým směrem se vydáme, kde by případná centra mohla být," řekl Ivan.