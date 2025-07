V Karviné pes vážně pokousal dva seniory. Policie ho musela zastřelit

Serveru Novinky.cz to sdělily mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská a mluvčí moravskoslezských záchranářů Jana Šedovičová. Událost se stala ve čtvrtek před polednem, zraněni byli dva muži.

„Jednalo se o zhruba 60letého majitele psa, který je imobilní, a téměř 85letého muže. Vzhledem ke zranění bylo nutno zejména staršího pána transportovat do nemocnice, čemuž měl však pes svou přítomností na pozemku bránit,“ uvedla policejní mluvčí. Dodala, že v tu chvíli nebylo reálné psa odchytit či jinak odvést, proto policisté použili služební zbraň a psa zastřelili.

Zdravotníci následně zjistili, že starší muž je v ohrožení života. Podle mluvčí záchranářů měl mnohočetné otevřené rány na rukou i nohou a utrpěl velkou ztrátu krve. Zasahující lékař ho uvedl do umělého spánku, pacienta záchranáři převezli do Nemocnice Karviná-Ráj a odtud letecky do Fakultní nemocnice Ostrava.

Druhý muž měl zraněnou ruku, po celou dobu byl ve stabilizovaném stavu. Záchranáři ho předali do karvinské nemocnice. Mluvčí Nemocnice Karviná-Ráj Marcela Hladká uvedla, že po ošetření ho propustili.

Okolnostmi napadení psem a zraněním mužů se nyní budou zabývat karvinští policisté, použitím služební zbraně kontrolní orgány, uzavřela policejní mluvčí.