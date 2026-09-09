Ostrava kvůli rekordnímu zájmu chce rozšířit kapacity Lesní školy

O ostravskou Lesní školu a její ekologickou výchovu je zájem. Město chce proto rozšířit její kapacity. Zázemí pro výuku chce připravit v hájence v Hošťálkovicích a zhruba za 18 milionů chce postavit nový objekt Lesní školy v Bělském lese. Oba objekty by mohly začít sloužit v roce 2029. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
"Záhy po spuštění rezervačního systému ostravské Lesní školy byla její kapacita na celý rok zaplněna, zájem o její ekologickou výuku je enormní. Výuka společnosti Ostravské městské lesy a zeleň neprobíhá klasicky ve třídě, ale nabízí poznávání zákonitostí lesního ekosystému zážitkově a přímo v terénu," uvedla mluvčí.
Ostravská Lesní škola nabízí výukové programy téměř čtvrt století. Loni je absolvovalo přes 2600 dětí z ostravských základních škol, celková návštěvnost loni přesáhla 7500 návštěvníků.
Podle náměstka pro životní prostředí Aleše Boháče (Starostové pro Ostravu) lesníci rozšířili portfolio environmentálních akcí, což přineslo mimořádný zájem obyvatel. Město oslovilo architektonickou kancelář, ta zpracovala revitalizaci Hošťálkovické hájenky jako zázemí pro lesní výuku. Nyní pracuje na studii proveditelnosti nového objektu Lesní školy v Bělském lese.
Stavba by mohla stát okolo 18 milionů korun a začít by mohla v roce 2028. Navrhuje se bezbariérová dřevostavba se zelenou střechou s fotovoltaickými panely a světlíky. Prosklení umožní interiér otevřít a minimalizovat hranici mezi venkovním a vnitřním prostorem.
"Bonusem je krytá terasa po celém obvodu stavby, snoubící možnosti různých herních a sportovních aktivit pro děti i v nevlídném počasí," uvedla mluvčí. Dominovat má dřevo a sklo. Součástí učebny je zelená stěna, kterou bude možné využívat jako učební pomůcku a zajistí akustickou izolaci.
Při renovaci Hošťálkovické hájenky se počítá s venkovní učebnou, relaxační pobytovou zónou i prostorem pro úschovu vzdělávacích pomůcek. Plánována je také úprava zahrady. Náklady město odhaduje na 40 milionů. Projekt má hotový a aktuálně získává potřebná povolení. Příští rok by mohlo začít hledat dodavatele a zahájit stavbu, která by měla pokračovat v roce 2028.
Lesní škola nabízí kromě vzdělávání dětí i tradiční akce jako Den v lese a festival dřeva. Zakladatelé ostravské Lesní školy se v roce 2001 inspirovali v Rakousku a škola byla prvním takto specializovaným zařízením v zemi. "Patrně nikdo netušil, že se z tohoto nápadu, finančně zastřešeného statutárním městem Ostrava, stane jeden z nejúspěšnějších vzdělávacích projektů svého druhu v regionu," řekl jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň Vladimír Blahuta.