Ostrava postaví novou lávku na mezinárodní cyklotrase, odolá i stoleté vodě

Nepříjemná objížďka po frekventované silnici mezi Proskovicemi a Starou Vsí nad Ondřejnicí, kterou nyní využívají cyklisté na mezinárodní trase mezi Krakovem a Vídní, brzy skončí.
Ostrava začne opravovat most přes řeku Ondřejnici, který dlouhé roky umožňoval cyklistům průjezd ve směru na Košatku a dále k mošnovskému letišti.
„Původní lávka, která je v nevyhovujícím technickém stavu, bude snesena a nahradí ji zbrusu nová stavba za 9,5 milionu korun,“ informoval o změně Petr Havránek z tiskového odboru ostravského magistrátu.
Stávající lávku, jde v podstatě o dřevěný řetězový most, nahradí jednoduché mostní pole dlouhé 29 metrů.
Vše má být hotovo na jaře příštího roku. Na novou lávku tak budou cyklisté čekat v součtu více než dva roky.
„Nevyhovující technický stav objektu zapříčinil jeho uzavření v lednu loňského roku, stanoveny byly objízdné trasy,“ přiblížil historii lávky postavené dobrovolníky v roce 2007 Petr Havránek.
„Město poté lávku nabylo do vlastnictví a začaly příslušné projekční práce, na které navázalo povolení záměru stavby,“ dodal.
Spolu se stavbou nové lávky čeká úpravu také 93 metrů cyklostezky s šířkou 2,5 metrů. „Na bočních křídlech cyklostezky bude provedeno ocelové mostní zábradlí. V části mimo lávku bude cyklostezka lemována opěrnou zdí,“ nastínil mluvčí.
Auta se tam nedostanou
Nové přemostění bude stát na mikropilotách, terén zpevní kamenitá dlažba lemovaná lemovaná betonovými obrubníky.
„Ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v místě přispěje i umístění pevné překážky pro zamezení průjezdu vozidel. Ocelová zábrana umožní průjezd cyklistům a průchod chodcům,“ prozradil mluvčí.
Zhotovitelem mostu, který by měl odolat až stoleté vodě, budou Ostravské komunikace. Součástí projektu je i úprava části navazující cyklostezky. Lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy číslo 5 a evropské trasy EuroVelo 4.
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