Ostrava letos rozšíří kanalizaci v Nové Bělé a Krásném Poli

Ostrava letos chystá rozšíření kanalizace v městských částech Nová Bělá a Krásné Pole. Projekty v celkové hodnotě 117 milionů korun bez DPH chce zahájit v srpnu a říjnu. Ve městě pokračují i další vodohospodářské stavby, v současnosti největším projektem je oprava a rozšíření kanalizace ve Slezské Ostravě, Kunčicích a Kunčičkách. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury patří podle mluvčí k nejnákladnějším investicím ve městě, ročně do ní město vkládá stovky milionů korun. "V Ostravě je 1065 kilometrů vodovodní a 951 kilometrů kanalizační sítě, kterou město nyní významně rozšiřuje. Obyvatelé, kteří dosud likvidovali splaškové vody individuálně, budou moci napojit své nemovitosti na veřejnou kanalizační síť. Město také pokračuje v obnově vodohospodářské infrastruktury," řekla mluvčí.
V srpnu by měly začít práce na opravě a rozšíření kanalizace v Nové Bělé. "Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace a vybudování nové, abychom odkanalizovali části obce Nová Bělá, konkrétně ulice Na Šancích, Želivského, Petrovských, Foksova a Vydrova. Součástí stavby bude výstavba jednotné kanalizace, splaškové kanalizace, dvou čerpacích stanic s přípojkami vody a dvou výtlaků," řekl náměstek primátora Břetislav Riger (Ostravak). Práce by měly skončit příští rok v prosinci, náklady budou 52 milionů korun bez DPH.
Letos v říjnu by měla začít stavba kanalizace a potřebného zázemí také v městském obvodu Krásné Pole. Náklady budou 65 milionů korun bez DPH. "Našim letošním vodohospodářským stavbám dominují ty, při kterých významným způsobem rozšíříme kanalizační síť," uvedl Riger.
Už loni město zahájilo opravu a rozšíření kanalizace v částech Slezská Ostrava, Kunčice a Kunčičky. Práce mají trvat do roku 2029. "Dosud si práce vyžádaly takřka 50 milionů korun bez DPH. V rámci projektu vznikne celkem 11,4 kilometru kanalizačních tras, tři nové čerpací stanice odpadních vod a 274 nových kanalizačních přípojek. Stavba významně přispěje ke zlepšení odvádění a čištění odpadních vod a s tím jde ruku v ruce zkvalitnění životního prostředí v celé oblasti," řekl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Celkové náklady na stavbu přesáhnou 580 milionů korun bez DPH, převážnou část platí ministerstvo financí.
Vodovodní i kanalizační síť je v mnoha místech Ostravy desítky let stará a ve špatném technickém stavu. "Cílem všech staveb je snížit ztráty vody a zlepšit její kvalitu, stejně jako zlepšit ekologickou stabilitu v území," doplnila mluvčí.