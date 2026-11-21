Nabídka služeb pro lidi bez domova je v Ostravě poměrně široká. Městu ale výrazně chybí sociální byty, které by těmto lidem usnadnily návrat do běžného života. ČTK to řekla Dominika Najvert, koordinátorka akce Noc venku, která každoročně upozorňuje na problematiku bezdomovectví a snaží se odstraňovat s ní spojené předsudky.
"Ostrava má jako krajské město jednu z největších sítí sociálních služeb, takže dostupnost služeb i pro lidi bez domova je poměrně dobrá. Pokud lidé chtějí, mají možnost se dostat do nějaké služby," uvedla Najvert. "Co ale je problémem, to je oblast sociálního bydlení nebo obecně bydlení. Spousta jednotlivců i rodin s dětmi končí na ulici, děti jdou do ústavních zařízení, protože rodiny přicházejí o bydlení a v dlouhodobém horizontu se jim nedaří nějaké vhodné bydlení najít," dodala.
Domnívá se, že systém sice dokáže nabídnout okamžitou pomoc lidem v krizové situaci, ale chybí návaznost služeb, které by jim pomohly posunout se dál. S obdobným problémem se podle Najvert potýká mnoho měst, která v minulosti ve větší míře rozprodala své byty. Spoléhat se tak musí především na spolupráci se soukromými vlastníky. Ti ale často pro sociální bydlení nabízejí byty v oblastech, které by v běžném pronájmu nedokázali obsadit.
"Musíme si také uvědomit, že pro spoustu lidí nejsou nabízené pobytové služby vhodné. Žijí například v páru a nechtějí se rozdělit nebo mají psa. Spoustu lidí má také duševní poruchy, psychiatrickou diagnózu nebo mohou řešit různé závislosti," míní Najvert.
Stát by podle ní měl města podporovat a zároveň je zavázat k tomu, aby část bytového fondu vyčleňovala pro sociální bydlení. Naopak za řešení nepovažuje koncentraci lidí v bytové nouzi na jedno místo. "Nikdy nám to nic dobrého nepřineslo. Důležité je navyšovat počet bytů, které by byly určené lidem, kteří to akutně potřebují. A také mít dobře financovanou oblast sociální práce, aby tam mohla probíhat terénní sociální práce a měli jsme je kam posunout," řekla Najvert.
Problematiku vhodného bydlení se snaží řešit i neziskové organizace. Podle Najvert je to pro ně ale určitým způsobem střet zájmů. "Jako sociální pracovníci mají klientovi pomáhat a podporovat ho, ale zároveň jsou v roli drába, který chce vybírat nájemné. Neziskový sektor se snaží té cílové skupině pomoci, protože to nedělá stát a obce. Ale někdy to i pro ty organizace přináší více problematických situací a ohrožení než užitku," řekla Najvert.
Moravskoslezský kraj, stejně jako Ústecký či Karlovarský, patří podle ní k regionům, kde jsou lidé bezdomovectvím ohroženi nejvíce. Důvodem je vysoký počet lidí s nízkými příjmy i vyšší nezaměstnanost.
Každoročně v listopadu připravuje akci Noc venku. Její 14. ročník se tento čtvrtek konal v devíti městech v Česku. Najvert věří, že i díky této akci se mění postoje veřejnosti a daří se bourat předsudky spojené s bezdomovectvím. Součástí týmu pořadatelů je také člověk, který v minulosti sám žil na ulici. Dnes bydlí v nájemním bytě a pomáhá jako dobrovolník. Podle Najvert je příkladem toho, že se lidé bez domova mohou vrátit do běžného života.