Porota architektonické soutěže nyní vybrala vítězný návrh podoby plánovaného administrativního centra.
Dřevostavbu ve tvaru kruhu, která se porotcům nejvíce líbila, navrhl maďarský ateliér Építész Stúdió. Druhého kola soutěže se účastnilo sedm z celkově jedenácti přihlášených účastníků.
„Kompaktní kruhový tvar budovy přináší jasnou urbanistickou odpověď na roztříštěné okolí objektu a vytváří silný a přívětivý městský prvek. Oceňujeme i přehledné vnitřní uspořádání,“ shrnul předseda poroty Ivo Koukol.
Město chce do nové budovy přesunout především činnosti spadající do agendy odborů dopravně-správních činností a vnitřních věcí, které teď sídlí v nevyhovujících pronajatých prostorách.
„Soutěž měla vysokou úroveň a vítězný návrh je také cennou inspirací pro další rozvoj Černé louky i města jako celku,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy Lucie Baránková Vilamová.
Na návrhu maďarských architektů porotci vysoce hodnotili také důraz na udržitelnost a efektivitu provozu. Dřevostavba se zelenou střechou má využívat pasivní větrání a fotovoltaiku.
Autoři rovněž počítají se zachycováním dešťové vody. V podzemní části má být parkoviště.
Dům městských služeb má stát v areálu výstaviště Černá louka, a to v sousedství Divadla loutek a naproti nového bytového domu.
