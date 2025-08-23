Dřevostavba ve tvaru kruhu. Ostrava vybrala podobu Domu služeb na Černé louce

Vyřizování občanských a řidičských průkazů chce ostravský magistrát zhruba do tří let přesunout do nových prostor. Bude k tomu sloužit Dům městských služeb v areálu výstaviště Černá louka vedle loutkového divadla.
Vizualizace Domu městských služeb na Černé louce v Ostravě (18. srpna 2025)

Vizualizace Domu městských služeb na Černé louce v Ostravě (18. srpna 2025) | foto: Ateliér Építész Stúdió

Porota architektonické soutěže nyní vybrala vítězný návrh podoby plánovaného administrativního centra.

Dřevostavbu ve tvaru kruhu, která se porotcům nejvíce líbila, navrhl maďarský ateliér Építész Stúdió. Druhého kola soutěže se účastnilo sedm z celkově jedenácti přihlášených účastníků.

„Kompaktní kruhový tvar budovy přináší jasnou urbanistickou odpověď na roztříštěné okolí objektu a vytváří silný a přívětivý městský prvek. Oceňujeme i přehledné vnitřní uspořádání,“ shrnul předseda poroty Ivo Koukol.

Vizualizace umístění nové velké městské správní budovy na Černé louce v centru Ostravy (8. března 2024)
Město chce do nové budovy přesunout především činnosti spadající do agendy odborů dopravně-správních činností a vnitřních věcí, které teď sídlí v nevyhovujících pronajatých prostorách.

„Soutěž měla vysokou úroveň a vítězný návrh je také cennou inspirací pro další rozvoj Černé louky i města jako celku,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy Lucie Baránková Vilamová.

Na návrhu maďarských architektů porotci vysoce hodnotili také důraz na udržitelnost a efektivitu provozu. Dřevostavba se zelenou střechou má využívat pasivní větrání a fotovoltaiku.

Autoři rovněž počítají se zachycováním dešťové vody. V podzemní části má být parkoviště.

Dům městských služeb má stát v areálu výstaviště Černá louka, a to v sousedství Divadla loutek a naproti nového bytového domu.

Konečně dlouho očekávaná změna označení stanice před kostelem " Pražského jezulátka" se realizovala vůči MHD jejím uskutečněním.

vydáno 23. srpna 2025  13:02

Jak se blíží konec měsíce srpna, tak končí nejen prázdniny ale i letní dovolené, takže na ně lze zavzpomínat jen při touto výlohou.

vydáno 23. srpna 2025  13:02

Pověstná hladová zeď dobře zapadá do zeleně komplexu zahrad vrchu Petřína v Praze 1 resp. v Praze 5, kam společně až zasahují.

vydáno 23. srpna 2025  13:01

