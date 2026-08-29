Setkání policejních jezdců v Ostravě slibuje představení postavené na důvěře mezi člověkem a koněm. „Osmadvacátý ročník začíná 29. srpna v Komenského sadech. Akce pořádaná pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Jana Dohnala bude zahájena slavnostním nástupem jezdců a koní ve 12:30 hodin,“ uvedla již dříve mluvčí Městské policie Ostrava Helena Badurová.
„Setkání jízdních policií už k závěru léta v Ostravě neodmyslitelně patří. Tato skvělá tradice neztrácí dech ani po letech. Spojení špičkové připravenosti strážníků, respektu ke zvířatům a atmosféry v Komenského sadech ukazuje policii v tom nejlepším světle – jako partnera, na kterého je spolehnutí,“ poznamenal primátor města Jan Dohnal.
„A jestli mě loňská zkušenost v sedle něčemu naučila, tak hlavně tomu, že obrovský obdiv nepatří jen medailistům, ale každému, kdo tento náročný soulad člověka a koně zvládá,“ dodal Dohnal.
Českou republiku na akci reprezentují týmy městských policií z Ostravy a Prahy spolu s jízdními jednotkami Policie ČR z Brna, Zlína a z Liberce. „Své dovednosti předvedou také policisté z Maďarska, Polska a Slovenska,“ uvedla mluvčí.
„Naši jízdní policisté a jejich koně jsou nedílnou součástí Městské policie Ostrava. Jejich dovednosti a odhodlání stojí za obdiv. Jsem rád, že si tuto akci mohou užít všichni – od nadšenců do koní až po rodiny s dětmi,“ přiblížil ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.
Parkur a další disciplíny
V Komenského sadech se představí dvaadvacet koní a jejich jezdci ve třech atraktivních disciplínách.
„Prvním testem bude cross parkur, kde jezdce a jejich koně čeká zdolávání náročných překážek v členitém terénu,“ prozradila Badurová.
Poté přijde na řadu zrcadlové skákání, ve kterém se střetnou dvojice jezdců na dvou totožných parkurech v přímých duelech.
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„Závěrečnou disciplínou bude speciální policejní parkur, tedy nejtěžší výzva celého dne. Služební koně a jejich jezdci se musejí vypořádat nejen s obtížnými překážkami, ale i s rušivými prvky, které simulují reálné policejní zásahy. Vítězství si odvezou jen ti nejlépe trénovaní,“ poznamenala mluvčí.
Zvláštní cenu ze setkání si z Ostravy odveze „nejsympatičtější jezdecká dvojice“.
„Nejmenší diváci si v sadech užijí zábavu díky preventistům Městské policie Ostrava a promo týmu Rádia Čas,“ prozradila Badurová.
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27. srpna 2016