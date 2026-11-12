Zatímco Letiště Leoše Janáčka Ostrava přešlo na zimní provoz, krajský úřad stále hledá firmu, která za téměř čtyři miliardy korun opraví přistávací dráhu.
Termín pro podání nabídek se opět posunul. Původně měly firmy předkládat nabídky do 20. července, aktuálně mají čas až do 12. listopadu. Lhůta se tak prodloužila už téměř o čtyři měsíce.
Ve zveřejněné evidenci dotazů zájemců je už více než sedm desítek položek týkajících se vysvětlení zadávací dokumentace.
Firmy se zajímaly například o technologie trafostanic, retenční nádrže, betonárny či možnosti zpracování vybouraného betonu. Některé odpovědi si navíc vyžádaly úpravy dokumentace.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s předpokládanou hodnotou 3,9 miliardy korun bez DPH, nepředpokládali jsme, že by nedošlo k významnějšímu prodloužení zadávacího řízení,“ vysvětlila již dříve mluvčí kraje Nikola Birklenová.
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Rekonstrukce zahrne nejen 3,5 kilometru dlouhou dráhu, ale také pojezdové komunikace, odbavovací plochy a modernizaci letištních technologií. Práce mají být rozděleny do sedmi etap, při jedné z nich bude nutné dráhu zcela uzavřít.
Původní harmonogram počítal s dokončením stavby do konce roku 2029. Zda se prodlužování soutěže promítne také do termínu samotné rekonstrukce, zatím není jasné.
V zimním letovém řádu zůstávají tři pravidelné linky. Do Varšavy bude společnost LOT létat čtyřikrát týdně, Ryanair zachová spojení do Londýna a Málagy, v obou případech v pondělí a sobotu.
Prodloužena bude také sezona charterových letů do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam. Spojení potrvají do prosince a znovu se obnoví v únoru. Novinkou jsou lety do keňské Mombasy.
Počet cestujících letos roste. Za prvních devět měsíců jich letiště odbavilo přes 474 tisíc, meziročně o sedm procent více. Loni prošlo letištěm 506 201 pasažérů.
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23. ledna 2024