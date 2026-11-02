Ostrava nechá proti klíněnce ošetřit přes 900 kaštanů

Ostrava chce znovu ošetřit kaštany proti listožravému hmyzu klíněnce jírovcové. Specializovaná firma příští rok aplikuje látky proti tomuto hmyzímu škůdci do více než 900 stromů. Náklady budou zhruba 1,5 milionu korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Housenky klíněnky jírovcové požírají listy kaštanů, což způsobuje jejich předčasné hnědnutí, usychání a opadávání. Město stromy nechalo poprvé ošetřit v roce 2017 a následně v letech 2021 a 2024. Jejich stav se podle odborníků významně zlepšil. "Letos v září jsme zadali specialistům komplexní monitoring stavu 1956 jírovců, z něhož vyplývá jak efektivita opakovaně provedeného ošetření stromů, tak doporučení k opakovaným injektážím stromů, které byly ošetřeny zpravidla jednou," řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Příští rok proto injektáž čeká 923 stromů ve Slezské Ostravě a v Ostravě-Jihu. Specialisté doporučují, aby se injektáž opakovala u stromů ošetřených pouze jednou nebo u těch, v jejichž blízkosti rostou klíněnkou napadené kaštany.
Ošetření jírovců město plánuje na jaře po odkvetení. "Při ošetření je do kmenů stromů pod stálým tlakem injektován koncentrát účinné látky obsahující insekticid. Látku pak strom rozvede prostřednictvím transportních pletiv do všech jeho částí, včetně listů. Přítomnost insekticidních látek v listoví způsobuje minimální životnost škodlivých housenek a snižování celkové populace klíněnky," uvedla mluvčí.
Kromě klíněnky město už tento měsíc začne s dalším odstraňováním parazitujícího jmelí bílého, které může v krajním případě způsobit postupné odumření stromů. Město s projektem začalo v roce 2022 a díky odborníkům se potřebné péče dostalo zhruba 1700 stromům. Práce stály 12,5 milionu korun bez DPH. V další etapě je plánováno ošetření 644 stromů s náklady 4,8 milionu korun bez DPH.