Ostrava opravuju turistické informační centrum ve Svinově poškozené povodní

Město Ostrava opravuje turistické informační centrum v části Svinov. Pobočku na tamním nádraží předloni na podzim výrazně poškodily povodně a musela být uzavřena. Po modernizaci bude mít nový interiér i vybavení. Renovaci za zhruba čtyři miliony korun město částečně uhradí z evropských peněz. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Přestavba by měla být dokončena na přelomu května a června.
Aktuálně ve městě pod značkou OSTRAVAINFO!!! fungují čtyři informační centra. Otevřená jsou na hlavní nádraží, v centru města u zastávky Elektra, v budově Nové radnice a pak také v nejlidnatějším ostravském obvodu Jih. Rekonstrukce vrátí do provozu informační centrum, které na nádraží Ostrava-Svinov funguje více než 15 let.
"Jedná se o klíčovou pobočku ostravského informačního centra, kterou využívají nejen turisté přijíždějící do Ostravy, ale také lidé z okolních městských obvodů a další cestující mířící do města za prací, studiem nebo zdravotní péčí. Služeb ostravských infocenter ročně využije přes 200.000 klientů," uvedl primátor Jan Dohnal (Spolu).
Při povodních vystoupala voda v informačním centru do výšky 75 centimetrů a interiér zcela zničila. Centrum proto město nechalo uzavřené. "Projekt počítá s novým interiérem podle jednotné koncepce turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, s pořízením nového mobiliáře i IT a audiovizuálního vybavení. Podobným směrem se v posledních měsících vydala také Opava nebo Frýdek-Místek," uvedla Pokorná. Město má v plánu rekonstruovat i informační centrum pod vyhlídkovou věží Nové radnice.
"Chceme, aby se infocentrum ve Svinově vrátilo do provozu v kvalitě, která odpovídá současným nárokům na veřejné služby i prezentaci města jako atraktivní destinace. Svinov je jednou z hlavních vstupních bran do Ostravy, a právě první dojem je důležitý. Naším cílem je otevřít zrekonstruovanou pobočku ještě před letní sezonou,“ uvedl ředitel ostravských turistických informačních center a destinačního managementu Jiří Šimon.
V informačních centrech získají návštěvníci informace a doporučení o Ostravě a okolí, zakoupí vstupenky na akce, jízdenky a suvenýry z Ostravy. Pracovníci infocenter aktualizují i portál www.ostravainfo.cz, který obyvatelé města i jeho návštěvníci využívají jako kalendář akcí.