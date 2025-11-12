Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

V sobotu 22. listopadu začnou v centru Ostravy vánoční trhy, které potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítí v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartuje na zdejší hlavní scéně pestrý hudební program. Ani letos nebude chybět vyhlídkové kolo či veřejné kluziště.
Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení. Prodejci například nabízí přes 70 druhů svařených vín a punčů v ceně od šedesáti korun. (11. prosince 2023) | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Čtyři desítky prodejních stánků, živý vánoční strom a především kulturní program, který vždy od úterý do neděle po dobu více než tří týdnů nabídne něco zajímavého, od hudebních hvězd přes dětské koncerty až po začínající kapely.

Kdy jsou vánoční trhy v Ostravě

  • Od 22. listopadu do 23. prosince
  • Otvírací doba stánků 10-20, občerstvení do 21 hodin

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v sobotu 29. listopadu v 18 hodin. Ještě předtím na hlavním pódiu zahraje od 16:15 oblíbená dětská kapela Pískomil se vrací, po show spojené s rozsvícením stromu pak bude scéna od 19:00 patřit ostravské skupině Nedivoč.

Stánky, z nichž většina se nachází na Masarykově náměstí, část pak na sousedním Jiráskově náměstí a jeden na náměstí Dr. Edvarda Beneše, budou otevřené od 10 hodin. Ty, které nabízí dárkový sortiment, zavírají ve 20 hodin, ty s občerstvením a nápoji o hodinu později, ve 21:00.

Kde se konají ostravské vánoční trhy

  • na Masarykově náměstí
  • na Jiráskově náměstí
  • na náměstí Dr. Edvarda Beneše
  • na náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce
  • na Alšově náměstí v Porubě

Program Ostravských Vánoc

Hlavní scéna Ostravských Vánoc bude i letos umístěna na Masarykově náměstí. Program na ní poběží od 29. listopadu až do 23. prosince každý den s výjimkou pondělků. Mezi účinkujícími, kteří zde letos vystoupí jsou Lenny, Jana Kirschner, Aneta Langerová, Martin Chodúr, Kašpárek v rohlíku, nebo Tomáš Savka s Big Bandem Ostrava, který program 23. prosince uzavře.

Na Jiráskově náměstí bude o víkendech od neděle 30. listopadu až do neděle 21. listopadu fungovat dětská scéna. Nabídne různá dětská představení či tvořivé dílny.

Ostravské Vánoce 2025
Vánoční trhy22. 11. – 23. 12. 202510-20, občerstvení do 21
Rozsvícení vánočního stromusobota 29. listopadu18:00
Vánoční kluziště29. 11. 2025 – 6. 1. 202610-20, během dne tři 60min pauzy na úpravu ledu
Vánoční kolotoč22. 11. – 23. 12. po-pá 11-18, so-ne 10-18
Vyhlídkové kolo 22. 11. 2025 –
6. 1. 2026
24. a 25. 12. mimo provoz		12:00 – 20:00

Vánoční kluziště pod širým nebem na náměstí Dr. E. Beneše bude v provozu od soboty 29. listopadu až do 6. ledna. Bruslení pro veřejnost je zdarma, zpoplatněné zůstává půjčovné bruslí nebo pomůcek pro začínající bruslaře, stejně tak se platí za broušení bruslí. Platit bude možné pouze hotově nebo čipovou kartou Sareza.

Vánoční kluziště, které vzniklo v centru Ostravy, prodloužilo provoz až do konce ledna.

Vyhlídkové kolo bude stejně jako v minulých letech umístěno na Masarykově náměstí, jeho provozní doba bude od 22. listopadu do 6. ledna vždy od 12:00 do 20:00. V případě malého zájmu může být provoz kola ukončen i před osmou hodinou. Ve dnech 24. a 25. prosince bude vyhlídkové kolo mimo provoz. Vstupné činí 100 korun za osobu.

Na Jiráskově náměstí bude od 22. listopadu do 23. prosince v provozu dětský kolotoč s unikátními 70 let starými figurkami, které prošly odbornou péčí restaurátorů. Provozní doba je od pondělí do pátku od 11:00 do 18:00, o víkendech od 10:00 do 18:00. Vstupné je 50 korun.

Jednou z atrakcí adventních trhů v Ostravě je historický kolotoč na Jiráskově náměstí.

Rodiče s dětmi se mohou vypravit i na Vánoční stezku: Putování za tradicemi a svátky staré Ostravy. Na deseti zastaveních v centru města se mohou blíže seznámit s tím, jak kdysi lidé v Ostravě prožívali adventní čas a jaké svátky se slavily od sv. Ondřeje až po Tři krále. Děti mohou zároveň plnit úkoly do pracovních listů, které jsou k mání v Informačním centru Elektra, na vyhlídkové věži Nové radnice, v Ostravském muzeu či ke stažení na webu Ostravských Vánoc.

Vánoční trhy v Porubě, Hrabůvce a na hradě

Vlastní program chystají také v dalších městských obvodech, v Ostravě-Jihu a v Porubě. V Hrabůvce je připraven každodenní program od 1. do 23. prosince. Další akce se budou konat mimo jiné ve Vánočním městečku v Bělském lese, odkud bude jezdit na náměstí a zpět vánoční vláček. Jarmark v Porubě se bude konat od 28. listopadu do 23. prosince. Mezi účinkujícími se objeví například oblíbený hudebník Jaroslav Uhlíř nebo dvojnásobní držitelé Ceny Anděl – kapela Silent Stream of Godless Elegy.

Jednodenní program chystá také Slezskoostravský hrad na sobotu 6. prosince. Uskuteční se zde tradiční vánoční jarmark s bohatým doprovodným programem. Letos dorazí i Mikuláš se svou družinou.

Kde zaparkovat a jak se na trhy dostat

V blízkém okolí Masarykova náměstí je celá řada parkovišť s dostatečně velkou kapacitou. Nejblíže je Černá louka, kde se nachází jak parkovací dům, tak i venkovní parkoviště, cena je zde 40 korun za hodinu, za celý den pak 220 korun.

Pár minut chůze od centra je také velké parkoviště na Smetanově náměstí, kde lze se platí 15 korun za půl hodiny, nejvýše však 120 korun za den.

Nechat auto je možné také v některém z obchodních center. Přímo na Masarykově náměstí je obchodní dům Laso s nadzemním i podzemním parkovištěm, kde se je cena za první hodinu 40 a každá další pak 50 korun. O něco dále je obchodní centrum Nová Karolina, kde jsou v pracovních dnech první dvě hodiny zdarma, každá další pak vyjde na 50 korun, o víkendu je parkování zcela zdarma.

Další parkoviště jsou na náměstí Msgre. Šrámka, na Prokešově náměstí, u Sadů Čsl. legií nebo v Purkyňově ulici.

Městskou hromadnou dopravou se lze dostat tramvají číslo 14 na zastávky Elektra či Výstaviště, v blízkosti Masarykova náměstí se nachází také zastávka Most M. Sýkory, kam zajíždějí autobusové a trolejbusové linky 22, 99, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113.

Na Masarykově náměstí najdete letos nově také sanitární kontejner s veřejnými toaletami. Jeho provozní doba je denně od 12:00 do 20:00. Použití WC je zpoplatněno částkou 20 Kč, platba pouze v hotovosti.

Nehoda kamionu a dodĂˇvky uzavĹ™ela veÄŤer dĂˇlnici D3 u Ĺ evÄ›tĂ­na

PardubickĂˇ galerie pĹ™edstavuje dĂ­la studentĹŻ malĂ­Ĺ™skĂ©ho ateliĂ©ru z PlznÄ›

