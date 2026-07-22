Ostrava otevřela v Bělském lese dětské hřiště za 7,2 milionu korun

Město Ostrava nechalo vybudovat nové dětské hřiště na okraji Bělského lesa. Za 7,2 milionu korun vzniklo na místě zaniklého dětského a dopravního hřiště. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). V posledních letech město investovalo do zvelebení rekreační oblasti Bělský les zhruba 70 milionů korun.
Novou podobu dětského hřiště navrhly architektky Petra Lindovská a Magda Cigánková, která připomněla, že místo sloužilo jako hřiště od 70. let minulého století, snahou bylo alespoň částečně obnovit tuto tradici. "Bylo to velice oblíbené místo a jsem ráda, že došlo k obnovení tohoto hřiště. Kdysi to tady bylo celé dřevěné, byly tu lodě a další zajímavé věci, ale my jsme se musely dostat do (bezpečnostních) norem," uvedla Cigánková.
"Území bylo kompletně proměněno v rekordně krátkém čase, oproti původnímu předpokladu s dvouměsíčním předstihem. Lidé tak budou moci revitalizované hřiště využívat již v této sezoně," uvedl Boháč.
Nové zázemí nabízí nejen herní prvky pro děti od tří do 14 let, ale také fitness část pro mládež a dospělé. Kromě herních prvků přibyly na místě i lavičky, odpadkové koše, informační cedule nebo dřevěná zvířata. "Je nutné upozornit i na obnovený asfaltový okruh pro koloběžky, odrážedla a trojkolky. Ten byl na místě už původně a po vyčištění se celý odhalil a opravil," doplnila Cigánková. Původní středový asfaltový chodník nahradila dlažba.
Bělský les má rozlohu zhruba 160 hektarů. Obhospodařuje ho společnost Ostravské městské lesy a zeleň, která se podílí i na projektech, které tam město nechalo vybudovat. "Pokračujeme v dalším zvelebování tohoto úžasného lesního komplexu, který je ukázkovým příkladem, jak lze skloubit produkční a mimoprodukční funkce lesa," řekl ředitel společnosti Vladimír Blahuta. Bělský les patří k vyhledávaným rekreačním oblastem ve městě.
Od roku 2023 mohou návštěvníci lesa využívat Cestu vody, loni se tam otevřel Park nad rybníkem s mnoha atrakcemi. Obnoven byl také desítky let využívaný běžecký okruh. Místy vyšlapané chodníky nahradily nové stezky, které doplnila dvě schodiště. V závěru roku se otevřely povalové chodníky a další prvky, které propojily takzvané Starobělské Lurdy s kaplí Panny Marie Lurdské a studánku Matky Boží. Úpravy lesa stále pokračují, aktuálně v mokřadech pod ulicí K Jezeru.